Fachhochschule informiert über Angebot

Im Herbst startet der elfte Studiengang BWL an der RFH Wermelskirchen.

Im Herbst startet in Wermelskirchen der nunmehr elfte Studienjahrgang „Business Administration“ (BWL) an der Außenstelle der Rheinischen Fachhochschule Köln. Am Samstag, 11. März, stellt RFH-Studienortbetreuer Ulf Diefenbach im Berufskolleg (Standort Wermelskirchen) den Bachelor- und Masterstudiengang BWL vor und steht für Fragen rund ums Studium an der RFH – etwa zu Zulassungsvoraussetzungen, Prüfungsformen oder beruflichen Perspektiven – zur Verfügung.

Darüber hinaus informiert der zuständige Leiter des Studiengangs über den geplanten, ebenfalls berufs- und ausbildungsbegleitenden Studiengang „Produktionstechnik“, der die produktionsrelevanten Inhalte der beiden in Köln etablierten Studiengänge „Maschinenbau“ und „Wirtschaftsingenieurwesen“ aufgreift und kombiniert. Eine Anmeldung zur Informationsveranstaltung ist nicht erforderlich.

Das berufs- und ausbildungsbegleitende BWL-Studium dauert regulär sieben (Bachelor) beziehungsweise fünf Semester (Master). Der Bachelor-Studiengang „Produktionstechnik“ ist auf acht Semester ausgelegt.

Alle Studiengänge starten in Wermelskirchen jeweils nur zum Wintersemester, teilt die RFH mit. Vorlesungszeiten sind montags und mittwochs von 18 bis 21 Uhr sowie samstags von 8 bis 14.30 Uhr. Inhaltlich ergeben sich keine Unterschiede zum Studium in Köln – alle Abschlüsse (Bachelor of Arts und Master of Arts) sind akkreditiert und staatlich anerkannt. Hohe Effizienz gewährleisten kleine gruppengebundene Lehrveranstaltungen von nicht mehr als 15 bis 20 Studierenden. Die RFH ist seit 1971 als Hochschule staatlich anerkannt. Sie hat mehr als 6000 Studierende und zeichnet sich durch den persönlichen Kontakt der Professoren zu den Studierenden aus. Fast alle Studiengänge werden in Vollzeit und auch berufsbegleitend angeboten. ser

Samstag, 11. März, 13 Uhr, Bergisches Berufskolleg, Raum 411, Kattwinkelstraße 2