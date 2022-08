Essener missachtet Vorfahrt

Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr kam es auf der Einmündung Thomas-Mann-Straße / Bergstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer verletzten Person.

Der Grund: Ein offenbar nicht ortskundiger Fahrer hatte laut Polizei die dort gültige Regelung „Rechts vor links“ missachtet. Der 45-jährige VW-Fahrer aus Essen war auf der Thomas-Mann-Straße in Richtung Busbahnhof gefahren.

An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt einer von rechts aus der Bergstraße kommenden 56-jährigen VW-Fahrerin aus Wermelskirchen. Bei der Kollision entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 30 000 Euro an den beiden Pkw. Die Wermelskirchenerin wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. -acs-