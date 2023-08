Es wird gesungen – zwölf Stunden lang

Presbyterin Stefanie Schüller gibt einen Ausblick auf das Konzert.

Das Gespräch führte Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Am Samstag, 26. August, findet das fünfte Zwölf-Stunden-Konzert statt. Presbyterin Stefanie Schüller gibt einen Ausblick.



Frau Schüller, bald gibt es wieder das Zwölf-Stunden-Konzert – zum wievielten Mal eigentlich?

Stefanie Schüller: Wir freuen uns nicht nur, dass wir dieses Jahr den 150. Stadtgeburtstag Wermelskirchens feiern dürfen, sondern auch, dass das Zwölf-Stunden-Konzert ein kleines Jubiläum vorzuweisen hat: Es findet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt.

Was war die Ursprungsidee dahinter?

Schüller: Ursprungsidee war, dass Kirche wieder Teil der großen Herbstkirmes sein sollte, denn schließlich beruht ja der Ursprung der Wermels-kirchener Kirmes auf einem kirchlichen Ereignis: nämlich auf dem Tag der Kirchweihmesse unserer Stadtkirche – das Wort „Kirmes“ stammt von dem Begriff KIrchweihMESse ab. Mit dem Zwölf-Stunden-Konzert möchten wir außerdem musikalischen Gruppen und Chören eine Plattform bieten, um sich in festlichem Rahmen präsentieren zu können. Wir wollten damit einen Ort der Begegnung schaffen – und zwar an einem Tag, an dem ganz Wermelskirchen sowieso in der Stadt unterwegs ist.

Alle Musikerinnen und Musiker treten zudem ehrenamtlich auf. Last but not least möchten wir natürlich auf unser Orgelprojekt aufmerksam machen. All dies zusammen am Kirmes-Samstag anzubieten, der bis dahin eher der ruhigere Familienkirmestag war, ist nach wie vor ein voller Erfolg. Auch die Stadtverwaltung führt das Zwölf-Stunden-Konzert auf den Kirmes-Plakaten und im Kirmes-Flyer als Schlagwort für den Samstag, darüber sind wir sehr glücklich. Denn das zeigt, dass es gelungen ist: Kirche ist Teil dieses wichtigen Stadtfestes.

Schüller:Das Presbyterium hat im Jahr 2021 einer vom Orgelbauer vorgelegten Kostensteigerung zugestimmt, die aufgrund der allgemeinen Preissteigerung notwendig wurde. Das Fundraising-Team hat zugesagt, den Mehrkostenbedarf anteilig zu übernehmen. Von den erforderlichen 178.000 sind bereits 145.000 Euro zusammengekommen.

Wird es auch ein Zwölf-Stunden-Konzert geben, wenn die Orgelsanierung abgeschlossen ist?

Schüller: Wir haben den Eindruck, dass das Zwölf-Stunden-Konzert eine rundum gelungene Veranstaltung ist, die Begeisterung der mitwirkenden Musikerinnen und Musiker sowie der Besucherinnen und Besucher bestätigt dies jedes Jahr aufs Neue. Solange dies so ist, stellt sich diese Frage überhaupt nicht.

Welche Konzert-Highlights gibt es in diesem Jahr zu erleben?

Schüller: Mein persönliches Highlight ist die Morgenandacht und damit der Start der Veranstaltung um 11 Uhr mit der Kantorei. Denn damit beginnt ein wuseliger, fröhlicher und bunter Tag – es ist eine gute Sache, dies mit einem Segen zu beginnen. Klasse wird es dann beispielsweise auch um 16 Uhr, denn dann führt der JuniorCHOR ein Musical auf. Den Gospelchor „Good News Singers“ um 18 Uhr sollte man sich ebenfalls auf gar keinen Fall entgehen lassen – dies gilt auch für die Formation „BFlat“ um 20 Uhr mit ihrer Mischung aus Swing, Latin- und Jazz-Klängen.

Gibt es auch Ensembles oder Chöre, die zum ersten Mal dabei sind?

Schüller: Wir freuen uns riesig, dass in diesem Jahr der Chor „Voicemble“ aus Remscheid, sie treten ab 19 Uhr auf, mit dabei ist. Dabei handelt es sich um einen hervorragenden und noch sehr jungen Chor – tolle Stimmen, die wunderbar in unserem Kirchraum klingen werden.

In diesem Jahr läuft alles ein wenig anders ab – wegen des Festumzugs. War das schwieriger zu planen?

Schüller: Wir haben uns entschieden, für die Zeit des Festumzugs die Musik aus der Kirche nach draußen zu verlegen. So wird es also am Markt ein Offenes Singen geben, das Bergische Heimatlied wird da genauso dabei sein wie flotte Kanons und Volkslieder. Wir sind gespannt, ob und wie das klappt. Mitsingen ist unbedingt erwünscht! Das Musikprogramm in der Kirche geht dann ab 15 Uhr mit Musik des „Gemshorn-Ensembles“ weiter. Auch der Mittelaltermarkt wird in diesem Jahr aufgrund des Festumzugs erst ab 15 Uhr eröffnet.

Sie bieten während des Umzugs Kaffee und Kuchen „für fußmüde Menschen“ an – wie kam es dazu?

Schüller: An der Straße stehen und den Festumzug betrachten ist anstrengend – jeder kennt das: „Laufen geht, stehen ist ermüdend.“ Manche Menschen sind überhaupt nicht gut zu Fuß und erfreuen sich eher an einer netten Sitzgelegenheit. So kam uns die Idee, parallel zum Festumzug Kaffee und Kuchen an der Kirche anzubieten. Der Kirchhof lädt sowieso immer dazu ein, im Schatten der Lindenbäume gemütlich zu sitzen.

Auch der Mittelaltermarkt findet wieder parallel dazu statt – gibt es hier etwas Neues?

Schüller: Wie bereits erwähnt, war das Reformationsjubiläum 2017 Geburtsjahr des Mittelaltermarktes, der sich seitdem jedes Jahr ein wenig verändert. In diesem Jahr wird es – im positiven Sinne – mittelalterlich duften: Es wird geräucherten Fisch geben. Wer Glück, oder auch Pech hat, trifft den Bettler Bertl – eigentlich heißt er Bartholomäus, wie der Schutzpatron unserer Stadtkirche. Bertl hat einen etwas forschen Charakter und übertreibt es manchmal etwas mit seiner Spendensammeldose, ist aber für jeden Spaß zu haben und eigentlich ein lieber Kerl. Der Heilige Bartholomäus ist übrigens auch Schutzpatron der Schumacher und Ledergerber, und da schließt sich wieder der Kreis zur Stadt: Einst lebte jeder Dritte Wermelskirchener von der Schuhindustrie.

Die Kombination kommt bei den Besuchern gut an, oder?

Schüller: Das Zwölf-Stunden-Konzert am Kirmes-Samstag ist eine Veranstaltung für alle Generationen, für jede und jeden ist etwas dabei. Das Konzept ist: „Wir für euch, ihr für uns, zusammen gestalten wir einen schönen Tag am schönsten Fest in unserer Stadt Wermelskirchen!“ Das Zwölf-Stunden-Konzert gehört mittlerweile fest zum Rahmenprogramm der Herbstkirmes – und das ist grandios.

Das Zwölf-Stunden-Konzert

Termin: Das fünfte Zwölf-Stunden-Konzert in und an der Stadtkirche am Markt beginnt am Samstag, 26. August, mit der Morgenandacht um 11 Uhr, bei dem die Kantorei unter Kantor Andreas Pumpa den musikalischen Auftakt geben wird. Der weitere Tag ist in das Kirmesgeschehen, den Festumzug und den Mittelaltermarkt auf dem Kirchhof integriert – und endet gegen 22 Uhr, wenn der Abendsegen gespendet wird.

Internet: Alle weiteren Informationen gibt es online.

www.wir-fuer-ekwk.de