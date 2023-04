Es werden Gastfamilien für ein Jahr gesucht

„Youth for Understanding“ sucht Platz für 300 Austauschülerinnen und -schüler.

Wermelskirchen. Die gemeinnützige Austauschorganisation „Youth For Understanding“ (YFU) sucht deutschlandweit Gastfamilien für rund 300 Austauschschülerinnen und Austauschschüler aus der ganzen Welt, die im August und September 2023 für ein Schuljahr nach Deutschland kommen werden.

Die 15- bis 18-Jährigen besuchen ein Jahr lang die Schule und möchten Land, Leute und die deutsche Sprache kennenlernen. Aktuell leben bereits über 30 von YFU vermittelte Austauschschülerinnen und -schüler bei gastfreundlichen Familien in Nordrhein-Westfalen.

„Dass sich trotz der aktuellen Situation Familien in Nordrhein-Westfalen für die Aufnahme eines Gastkindes entschieden haben, zeugt von großer Gastfreundschaft“, sagt Joachim Wullenweber, Leiter des Aufnahmeprogramms bei YFU. „Dafür sind wir sehr dankbar und wir würden uns freuen, wenn ab Sommer erneut viele Jugendliche ihr Austauschjahr in der Region verbringen könnten.“

Gastfamilien schenken einem jungen Menschen eine einzigartige Erfahrung und entdecken im Gegenzug eine neue Kultur in den eigenen vier Wänden. Zwischen Gastkind und Gastfamilie entstehen dabei internationale Freundschaften, die oft ein Leben lang halten. „Besonderer Luxus oder ein Besichtigungsprogramm werden nicht erwartet“, erklärt Joachim Wullenweber. Auch die Familienzusammensetzung spiele keine Rolle: Mit Kindern im Haus oder ohne, als Paar, alleinerziehend oder in einer ganz anderen Konstellation. Was am meisten zählt, ist die herzliche Aufnahme der Jugendlichen in die Familie.

YFU bereitet die Schülerinnen und Schüler sowie die Gastfamilien auf das gemeinsame Jahr vor und steht ihnen währenddessen bei allen Fragen mit persönlicher Betreuung auch vor Ort zur Seite. kc

Weitere Informationen: Wer ab Sommer 2023 ein Gastkind bei sich aufnehmen möchte, kann sich ab sofort bei YFU melden: Tel. (0 40) 22 70 02-0 oder per E-Mail: gastfamilien@yfu.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.yfu.de