Dr. Gunter Glaser: „Es war ein tolles Erlebnis und Abenteuer“

Wernelskirchener Dr. Gunter Glaser ist bei der Dental Arctic Rallye mitgefahren. Dabei werden in zehn Tagen rund 7600 Kilometern bei eisigen Temperaturen zurückgelegt.

Von Frihtjof Bublitz

Viele Menschen wundern sich über den aufgemotzten Volkswagen Amarok mit Rallye-Aufklebern, der häufig in der Nordstraße in Wermelskirchen steht. Nun ist das Geheimnis gelüftet. Das Fahrzeug gehört Dr. Gunter Glaser, der damit bei der Dental Arctic Rallye an den Start gegangen ist. „Wir wollten da unbedingt einmal mitfahren. Das hat uns sehr gereizt, weil es schon extrem ist“, sagt der Zahnarzt im Gespräch mit unserer Redaktion.

Extrem ist dafür genau das richtige Wort: Die Rallye geht über rund 7600 Kilometer in zehn Tagen und führt durch Schweden, Norwegen, die Lofoten, Lappland, Finnland, Polen bis zum Ziel nach Tschechien. Eine besondere Aufgabe für Mensch und Maschine, da das Thermometer des öfteren minus 40 Grad anzeigt. „Auf einige Etappen waren wir bis zu 14 Stunden unterwegs“, erklärt Glaser, der zusammen mit seinem Freund Ken Green aus dem US-Bundesstaat Georgia die Rallye absolviert hat. Neben den eigentlichen Etappen gab es auch einige Sonderprüfungen wie zum Beispiel Eisangeln, Motorschlitten fahren, Kartfahren auf dem Eis und Hundeschlitten eskortieren. „Da war eine Husky-Station mit mehr als 400 Hunden. Das war einfach unglaublich“, sagt der 55-Jährige: „Und bei den Motorschlittenfahrten zeigte das Thermometer minus 36 Grad.“

Organisiert wird das Event von CareCapital, einem medizinischen Abrechnungszentrum. 23 Teams nahmen im vergangenen Jahr die Herausforderung an – in der Regel sind die Teilnehmer aus dem zahnmedizinischem Segment, sowohl Techniker als auch Zahnärzte. „Bei der Rallye geht es hauptsächlich darum, anzukommen und zu sehen, was Mensch und Maschine so leisten können“, beschreibt Glaser die Dental Arctic Rallye.

Damit das Fahrzeug diese extremen Bedingungen aushält, musste der VW Amarok ordentlich umgebaut werden. Fahrwerk, Reifen, Karosserie und Beleuchtung wurden größtenteils geändert sowie einige Stellen – wie an der Windenaufnahme – Verstärkungen angebracht. „Und hinten haben wir einen Aufbau mit einem Ladeflächenauszug draufgesetzt“, erklärt Glaser. Die vielen Umbauten waren auch dringend vonnöten, denn bei einigen Teams froren die Stoßdämpfer ein, und andere Fahrzeuge hatten mit etlichen Fehlermeldungen zu kämpfen und fuhren häufig nur noch in einer Art Notlauf. „Die Autos haben am meisten unter den niedrigen Temperaturen gelitten“, weiß Glaser, der aber auch sagte, dass sonst keine größeren Probleme aufgetreten seien.

Im Wesentlichen geht es darum heil im Ziel anzukommen

+ Minus 28 Grad Celsius! „Da kommt es nur auf die richtige Kleidung an“ meint Gunter Glaser, der die Kälte liebt – wie man sehen kann. © Gunter Glaser

Bei der Dental Arctic Rallye, die unter anderem auch ans Nordkap und die Arctic Circle führt, geht es im Wesentlichen darum, am Ziel anzukommen. Geschwindigkeit spielt bei diesem Motorsport-Event eigentlich keine Rolle. Aber manchmal werden die zulässigen Vorschriften doch überschritten. „Und das kann schon deftig werden“, weiß Glaser. Denn in vielen Ländern, die bei der Veranstaltung durchfahren wurden, werden die Strafen für zu schnelles Fahren nach dem Einkommen bemessen.

Auch die Besatzungen waren gefordert, denn navigiert wurde nur mit vorgegebenen Koordinaten – also Längen- und Breitengraden. „Da haben sich einige verfahren und kamen schon mal vier oder fünf Stunden später am Etappenziel an“, wusste der Wermelskirchener. Für ihn selbst war das kein Problem, denn er ist schon lange mit dem Motorvirus infiziert. „Obelix ist in den Zaubertrank gefallen, ich in Benzin“, sagt der Mediziner mit einem Lächeln: „Wenn ich einsame, herrenlose Autos oder Motorräder sehe, finden die bei mir ein Zuhause. Ich restauriere die dann auch selber.“

Dadurch waren kleine Reparaturen für das bergisch-amerikanische Team bei der Rallye auch kein Problem. Aber es gab noch andere Unwägbarkeiten. „Wir hatten ständig Rentiere auf der Straße. Und wenn man in einen Tunnel fährt, muss man immer aufpassen, ob nicht ein Elch da steht“, beschrieb Glaser die Tour, die sich größtenteils in Skandinavien abspielte.

Am Ende kamen alle beim letzten Etappenziel an. In der tschechischen Hauptstadt Prag kamen Glaser und Green als Vierte im Gesamtklassement über die Ziellinie. „Die Platzierung war uns egal. Es war einfach ein tolles Erlebnis und Abenteuer“, sagt Glaser, der schon die nächsten Pläne im Kopf hat. „Derzeit baue ich gerade an einem Wohnmobil. Das ist ein Allrad-Lkw mit zehn Zylindern und 18 Litern Hubraum“, erklärt der Motor-Fan. Damit soll es dann wieder in den Norden Europas gehen und vielleicht auch einmal durch die USA.

Uganda

Bereits vier Mal war Zahnarzt Gunter Glaser in Uganda, um dort Einheimische zu behandeln. Demnächst soll es nach Tansania in den Urwald gehen, um dort medizinisch zu helfen. „Ich organisiere das alles selber. So weiß ich, dass alles, da ankommt, wo es benötigt wird. Und ich muss mir nicht sagen lassen, was ich wann und wo zu tu habe“, so Glaser.