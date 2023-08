Es ist schwierig, einen Facharzttermin zu bekommen

Mitarbeiter der Kassenärztlichen Vereinigung im Sozialausschuss.

Wermelskirchen. 19,5 Hausärzte und Hausärztinnen versorgen die Menschen im Gebiet von Wermelskirchen. Das entspricht einem Versorgungsgrad von 86,8 Prozent. Im Vergleich dazu haben Bergisch Gladbach und Overath 109,8 Ärztinnen und Ärzte (Versorgungsgrad: 98,2) und Leichlingen 16,5 Ärztinnen und Ärzte (89,8). „Aktuell sind in Wermelskirchen jetzt noch 3,5 Hausärztinnen und Hausärzte dazu gekommen, so dass jetzt die Anzahl bei 23 liegt“, sagt Ralf-Torben Wittmar, Referent der Kassenärztlichen Vereinigung. Nordrhein. Es zeige, dass mit vereinten Kräften noch Ärzte zu gewinnen seien.

Mit einer Powerpoint-Präsentation erklärte Ralf-Torben Wittmar den Sozialausschussmitgliedern die vertragsärztliche Versorgung für Wermelskirchen. Der Altersdurchschnitt der Hausärztinnen und Hausärzte betrage in Wermelskirchen 54,5 Jahre. „Gut ist es da schon, dass keiner über 70 Jahre mehr in der Praxis steht. Es gibt Gegenden in unserem Gebiet, da ist das der Fall“, sagt der Referent. „Unter 40 Jahren sind es acht Prozent, zwischen 40 und 49 Jahren sind es 20 Prozent, zwischen 50 und 59 Jahren sind es 36 Prozent und zwischen 60 und 69 Jahren 36 Prozent. Das zeigt, dass wir in den kommenden Jahren Probleme bekommen, Ärzte zu finden.“

Die fachärztliche Versorgung wird im Rheinisch-Bergischen Kreis geregelt. Derzeit zu finden sind: 18 Augenärzte, 30,5 Chirurgen und Orthopäden, 32 Frauenärzte, 9,5 Hautärzte, 12,30 HNO-Ärzte, 16,90 Nervenärzte, 85,65 Psychotherapeuten, 8,5 Urologen und 20,5 Kinder- und Jugendärzte. „Wer mit seinem Kind einen Termin beim Kinderarzt bekommen möchte, hat durch dieses System teilweise weite Anfahrten und muss Geduld mitbringen“, sagt Bettina Bernhard, Fraktionsmitglied der Freien Wähler. Bernd Würker, sachkundiger Bürger des BüFo, sagt: „Wer einen Termin beim Orthopäden machen will oder gar bei einem Psychotherapeuten, der muss lange warten.“ Und wirkt sich dies nicht auf die Ambulanz des Krankenhauses aus? „Denn wer lange auf einen Termin warten muss, sich nicht stundenlang ins Wartezimmer setzen will, der geht doch ins Krankenhaus“, sagt Bernd Würker.

Ralf-Torben Wittmar gibt den Ausschussmitgliedern recht. „Die Situation hat sich inzwischen so ergeben. Das System, das der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen vor vielen Jahren entwickelt hat, um die Kosten einzugrenzen, hat sich in einigen Bereichen als heute nicht mehr zielführend entwickelt. Wir arbeiten daran, auch, wieder mehr Ärzte zu gewinnen.“

Die heutige Ärzte-Generation sei charakterisiert durch einen höheren Frauenanteil, eine stärkere Präferenz für die Beschäftigung in Teilzeit, eine stärkere Präferenz für die Beschäftigung in angestellter Position und ein größeres Interesse an kooperativen Praxisformen.