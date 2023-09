Es gibt noch viele freie Ausbildungsstellen im Kreis

Arbeitslosenquote ist in Wermelskirchen von 5,2 auf 5 Prozent gesunken.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen.Nach Ablauf des August konnte die Bundesagentur für Arbeit in Wermelskirchen einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnen. Die Arbeitslosenquote beträgt nunmehr 5 Prozent, nachdem sie im Juli bei 5,2 Prozent gelegen hatte.

Aber: Im April, Mai und Juni dieses Jahres hatte sie noch 4,8 Prozent betragen. Aktuell sind in Wermelskirchen 939 Menschen als arbeitslos gemeldet, im Juli waren es 972. Im April und Mai 2023 lag die Zahl mit 898 beziehungsweise 896 noch unter der 900er-Marke. Dem gegenüber stehen 140 freie Arbeitsstellen, die der Bundesagentur innerhalb der Stadt Wermelskirchen gemeldet sind. Das sind 3,4 Prozent weniger als im Vormonat und 28,2 Prozent weniger als im August 2022. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit erstreckt sich genauso auf den gesamten Rheinisch-Bergischen Kreis: Mit 1512 Arbeitslosmeldungen und 1589 Abmeldungen sank in Rhein-Berg die Arbeitslosigkeit auf 8726 Erwerbslose (minus 88 Arbeitslose, minus ein Prozent). Das sind 164 Arbeitslose (1,8 Prozent) weniger als im Vorjahr. 563 Personen mussten sich nach dem Verlust der Erwerbstätigkeit arbeitslos melden; das sind neun (1,6 Prozent) weniger als im Vormonat, aber 41 (7,9 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

Gleichzeitig haben 527 Arbeitslose wieder eine Beschäftigung auf dem Ersten Arbeitsmarkt gefunden – das sind 116 Personen oder 28,2 Prozent mehr als im Vormonat und 34 (6,9 Prozent) mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote in Rhein-Berg liegt nun bei 5,7 Prozent, nach 5,8 Prozent im Vormonat und 5,9 Prozent im Vorjahr.

Region liegt hier NRW-weitmit an der Spitze

Die rheinisch-bergischen Arbeitgeber meldeten dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Agentur für Arbeit und Jobcenter im August 328 neue Stellen. Dies sind 117 (26,3 Prozent) weniger als im Vormonat und 18 (5,2 Prozent) weniger als im Vorjahr. Damit sind aktuell 1686 freie Arbeitsstellen (minus 96 bzw. minus 5,4 Prozent zum Vormonat) gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 79 freie Stellen (4,5 Prozent) weniger. „Die Zahl der Arbeitslosen ist im August wieder leicht gesunken“, resümiert Nicole Jordy, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach, die für den Rheinisch-Bergischen Kreis zuständig ist: „Unsere Region liegt hier NRW-weit mit an der Spitze, was sehr erfreulich ist. Leverkusen und Rhein-Berg verzeichnen einen deutlichen Rückgang, während in Oberberg die Zahl der Arbeitslosen stagniert.“

Die Bundesagentur für Arbeit Bergisch Gladbach weist darauf hin, dass es auch nach dem offiziellen Ausbildungsbeginn noch viele freie Ausbildungsstellen gibt. „Im August stellt sich die Lage am Ausbildungsmarkt nach wie vor unausgeglichen dar“, stellt Nicole Jordy fest: „Rein rechnerisch gut passend, bleiben viele Jugendliche unversorgt und viele Ausbildungsstellen unbesetzt. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, Jugendliche und Unternehmen – auch noch kurzfristig – zusammenzubringen.“

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden bislang 1085 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Dies sind 33 oder 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon sind zur Zeit noch 378 unbesetzt – 56 oder 17,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Auf Bewerberseite stehen diesen Stellen 1354 gemeldete Ausbildungssuchende gegenüber. Dies sind 50 oder 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr um diese Zeit. 260 gelten zum aktuellen Stand als unversorgt – dies sind 41 oder 18,7 Prozent mehr als im Vorjahr.