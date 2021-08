Ersatzparkplätze bleiben gebührenfrei

Verkehr

+ © mittelstädt Die Tafel (links) soll am Standort bleiben, falls nicht ein besserer gefunden wird, die Dressler-Hallen werden zum Teil abgerissen. Dort sollen die insgesamt 83 Parkplätze entstehen. Das AJZ Bahndamm bleibt ebenfalls unangetastet. Foto: Karsten Mittelstädt © mittelstädt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Karsten Mittelstädt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Karsten Mittelstädt schließen

Zwischen Feuerwache und AJZ Bahndamm werden 82 Stellflächen geschaffen. 240 fallen ab August 2018 weg.

Von Karsten Mittelstädt

Wermelskirchener, die in der Innenstadt arbeiten und bislang einen der kostenlosen Parkplätze auf dem Loches-Platz in Anspruch nehmen, müssen nicht fürchten, in Zukunft für das ganztägige Parken zahlen zu müssen. Der Stadtrat beschloss, im Bereich Feuerwache, Tafel und dem AJZ-Bahndamm 82 Parkplätze zu schaffen, sechs davon für die Tafel, zehn Stellplätze für Mitarbeiter des Amtsgerichtes und 66 öffentliche Stellplätze. Die sind auch dringend nötig, denn sobald mit der Bebauung des Loches-Platzes begonnen wird, fallen knapp 240 Parkplätze weg. Deshalb sollen in dem genannten Bereich Ersatzparkplätze erschlossen werden. Der Rat beschloss mit 35 Stimmen von CDU, WNK UWG, Büfo, FDP und drei fraktionslosen Ratsmitgliedern, dass die Stadtverwaltung entsprechend weiterplanen soll.

+ Standpunkt von Anja Carolina Siebel © WGA

Beschlossen wurde einstimmig (bei Enthaltung der SPD) ein von der CDU vorgelegter Zusatz, wonach die Arbeitsmöglichkeit der Tafel und weiterer Organisationen (Möbellager) bei der Planung bestmöglich zu berücksichtigen sei. Zuvor hatte es eine längere Diskussion darüber gegeben, ob, wie von SPD und Grünen gefordert, die Parkplätze künftig bewirtschaftet werden sollen, also kostenpflichtig sein werden.

Die Mehrheitsmeinung brachte Oliver Platt (Bürgerforum) auf den Punkt: „Keine Bezahlparkplätze in Wermelskirchen.“ Von einer Verkäuferin, die vielleicht 11 Euro pro Stunde verdiene, könne man nicht auch noch 5 Euro Parkgebühr verlangen. Solch eine Politik passe eigentlich nicht zu den Sozialdemokraten. Die SPD hat auch den Haushalt im Blick und fordert Gebühren für die Stellplätze. Sichergestellt sein müsse aber auch, sagt Fraktionsvorsitzender Jochen Bilstein, dass die Tafel diesen Standort behalte oder einen gleichwertigen an anderer Stelle bekomme.

„Wir gehen weiter von einem Baubeginn im September 2018 aus.“

Thomas Marner, Beigeordneter

Die Grünen brachten eine weitere Variante ins Spiel. Die Verwaltung solle prüfen, ob in dem Bereich Feuerwache/Tafel nicht ein Parkhaus errichtet werden könne. „Das sei viel zu kurzfristig“, erklärte Hartmut Zulauf (FDP), denn bis August nächsten Jahres müssen die Ersatzparkplätze geschaffen sein. „Wir gehen weiter von einem Baubeginn im September 2018 aus“, sagte Beigeordneter Thomas Marner. Damit die Parkplätze rechtzeitig fertig werden, pochte die Verwaltung auf einen Beschluss. Wie berichtet, sollen AJZ Bahndamm und Tafel erhalten bleiben, Teile der Dressler-Hallen aber für 230 000 Euro abgerissen werden. Die Baukosten für die Parkplätze betragen rund 63 000 Euro. Über das von den Grünen geforderte Parkhaus soll im Fachausschuss diskutiert werden. „Ein Parkhaus“, so argumentierte Hans-Jürgen Klein (Die Grünen) würde die

PARKPLÄTZE KOSTENFREI In der Innenstadt gibt es sechs Parkplätze: Unterer Loches-Platz, Oberer Loches-Platz, Parkplatz Bürgerzentrum, Parkhaus Bürgerzentrum, Parkplatz Taubengasse, Heinrich-Heine-Platz. Diese sind kostenfrei.. KOSTENPFLICHTIG Parkplatz Stadt-Karree, Parkhaus Telegrafenpassage, Parkhaus Schulgasse. Darüber hinaus gibt es noch zweckgebundene Parkplätze (zum Beispiel die der Marktpassage für Mitarbeiter und Kunden).

Innenstadt deutlich attraktiver machen. Henning Rehse (WNK UWG) kritisierte nochmals die Reduzierung der Parkplätze insgesamt. Beim Umbau des Loches-Platzes würden nicht, wie zunächst angekündigt, 217, sondern nur noch 190 Parkplätze geschaffen. „Mit dem Thema Parken werden wir noch viel Spaß haben“, prognostizierte Rehse. Er forderte, das Geld aus der Stellplatzablöse für die Schaffung der Parkplätze zu verwenden. Bauherrn, die in der Innenstadt nicht genügend Parkplätze nachweisen können, müssen pro Stellplatz 7000 bis 8000 Euro Ablöse zahlen. Mit diesem Geld sollen dann verkehrliche Maßnahmen, zum Beispiel Parkplätze, an anderer Stelle geschaffen werden. Laut Rehse verfüge die Stadt aus diesem Topf noch über 750 000 Euro.