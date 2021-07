RBN errichtet Schutzzaun für Kröten

Naturschutz

Der Bergische Naturschutzverein will so die wandernden Amphibien im Eschbachtal schützen.

Von Frederik Oehl

Wenn die Tage länger und die Nächte milder werden und das Sonnenlicht die Täler im Bergischen Land zu erwärmen beginnt, findet im Eschbachtal sowie an weiteren Orten in der Region ein besonderes Schauspiel statt: Erdkröten erwachen aus der Winterstarre und machen sich von ihren winterlichen Verstecken aus auf den Weg in Tümpel und Weiher, um zu laichen. In großer Zahl wandern die Amphibien über Wald und Wiesen – und auch über Landstraßen, auf denen in jedem Frühling viele der Tiere zu Tode kommen.

Um den Bestand der Amphibien zu schützen, errichten Ehrenamtler des Bergischen Naturschutzvereins (RBN) mit weiteren freiwilligen Helfern immer zu Beginn der Krötenwanderung einen Schutzzaun an der Straße, die unterhalb des Wermelskirchener Tierheims durchs Eschbachtal führt. Diesmal waren zehn engagierte Helfer den ganzen Vormittag über damit beschäftigt, Löcher zu graben und den Zaun zu platzieren. Der Plan: Die Kröten sollen durch die Barriere dazu gebracht werden, sich seitwärts zu bewegen und dabei in Eimer zu fallen, die am Zaun im Boden platziert wurden. Darin werden sie von Helfern zu den sicheren Teichen transportiert.

„Wir können nicht überall Zäune aufstellen, da es zum Teil auch Hindernisse wie Wassergräben an der Straße gibt“, erklärte Ulrich Schott, Ortsvorsitzender des Bergischen Naturschutzvereins in Wermelskirchen. Doch auch die jetzt aufgestellten Zäune helfen den Kröten und weiteren Amphibien wie Fröschen und Molchen: „Man kann wirklich sagen, dass sich der Bestand erholt hat“, sagte Schott. Für das Ökosystem vor Ort seien die Tiere sehr wichtig: Kaulquappen dienen beispielsweise als Nahrung für Libellenlarven oder Salamander. Die heimische Vogelwelt ist darauf angewiesen, dass genügend erwachsene Amphibien vorhanden sind.

Für das Einsammeln der Tiere werden noch Helfer benötigt

Damit die Verluste an Kröten auch an den zahlreichen Stellen, an denen keine Schutzzäune errichtet werden können, nicht zu groß werden, ist die Rücksichtnahme der Autofahrer gefragt: „Kröten sterben nicht nur, wenn sie unter die Räder geraten – auch der Luftdruck, der durch schnell fahrende Autos entsteht, ist für die Tiere tödlich“, erklärt Ulrich Schott. Um die Kröten zu schützen, sollten Autofahrer darum im Eschbachtal den Fuß vom Gas nehmen.

Der RBN kümmert sich schon lange um die Erhaltung der Naturschutzgebiete in der Region. Damit die Artenvielfalt dort erhalten bleibe, sei regelmäßige Pflege nötig, wie Schott erklärt: „Die Landschaften müssen vielfältig bleiben – wir müssen neben dem Wald auch offene Flächen erhalten, damit es Lebensraum für viele verschiedene Arten gibt.“

Für das Einsammeln der Kröten in den kommenden Wochen sind freiwillige Helfer gefragt: Wer Interesse hat, kann sich bei Ulrich Schott unter Tel. 0 21 96 /88 76 63 6 melden.