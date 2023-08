Erlös des Budenfestes kommt dem Bauwagen zugute

Line Funk (l.) und Phoenix Tjho (r.) helfen beim Budenfest im AJZ Bahndamm Mina dabei, per Siebdruck ein eigenes T-Shirt zu bedrucken.

Am Jugendfreizeitpark soll demnächst ein umgebauter Bauwagen des AJZ Bahndamm stehen. Die Jugendarbeit soll dadurch noch mehr gefördert werden.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Auch das Autonome Jugendzentrum (AJZ) Bahndamm hat am Wochenende gefeiert. Allerdings hatte das Budenfest im AJZ nichts mit dem Stadtjubiläum zu tun – vielmehr ging es darum, Geld für die Finanzierung des Bauwagens zusammen zu bekommen, den Oscar Soler Monte von der Skate-AG der Stadt Soest abgekauft hatte. Der Bauwagen soll künftig am Jugendfreizeitpark stehen, als Dependance für die Jugendarbeit (wir berichteten).

Der Bauwagen musste nicht nur finanziert, sondern auch renoviert werden. Den Kaufpreis hatte Oscar Soler Monte aus eigener Tasche vorgestreckt. Um die dafür nötigen Finanzen zu bekommen, hatte das AJZ-Team, das Kinder- und Jugendparlament und Streetworker Torben Faubel nun das Budenfest aus dem Boden gestampft.

Zeitgleich war es ein Tag der offenen Tür

Nicht nur sollten die Eintrittsgelder in Höhe von sieben Euro, die ab 19 Uhr für den musikalischen Teil des Abends fällig wurden, komplett in die Finanzierung fließen. Auch sonst gab es Essen und Trinken, dessen Erlös auch gespendet wurde – und überall auf dem AJZ-Gelände standen Spendendosen herum. Aber es war auch eine Art Tag der Offenen Tür für Familien und Kinder, wie Sabrina Herbst vom AJZ sagte.

„Wir haben nicht nur den Nachwuchs, der einen großen Teil der Aufgaben heute übernommen hat – es ist aber auch schön, dass wir viele Leute hier sehen, die früher mal selbst als Jugendliche im AJZ waren.“ Das sah auch Andreas Jung so, selbst ehemaliger Skater. „Es ist schön, dass das heute so weiterlebt, dass die ehemaligen Skate-AG-Mitglieder heute als Eltern mit ihren Kindern da sind“, meinte er.

Auch interessant: Was war vor den Grafen von Berg?

Der Abend stand ganz im Zeichen der Musik

Der Abend stand ganz im Zeichen der Musik, es gab Skate-Punk mit The Daisies aus Remscheid, der Singer-Songwriter Adam Glosnicki spielte im Freien einige Lieder, Akustik-Folk aus Wermelskirchen mit Bratsche und Hip-Hop aus Düsseldorf mit Canuto feat. King Lui. Eingerahmt wurde diese Livemusik-Vollbedienung von DJ-Musik schon ab 17 Uhr und dann bis spät in die Nacht. „Früher hat sich die Skate-AG im kleinen Kreis getroffen. Heute gibt es den riesigen Jugend- und Freizeitpark. Und weil Streetworker Torben Faubel eben viel Zeit dort mit aufsuchender Arbeit verbringt, für die er auch Materialien benötigt, wäre es eben sinnvoll, dort eine abschließbare Möglichkeit zu haben, diese Materialien einzulagern“, sagte Oscar Soler Monte.

Der Streetworker war natürlich auch beim Budenfest dabei. Er hatte mit jugendlicher Unterstützung eine Siebdruckmaschine zum T-Shirt-Bedrucken direkt neben dem Bauwagen aufgestellt. Phoenix Tjho und Line Funk halfen den kleineren Kindern dabei, ihr Wunschmotiv auszusuchen und die Maschine dann zum Drucken vorzubereiten. Matilda und Mina warteten geduldig, bis sie an der Reihe waren. „Ich habe mir das skatende Einhorn ausgesucht“, sagte Mina, Matilda den Fuchs auf einem Skateboard. Und dann hatten die beiden Jugendlichen die Maschine präpariert, das blaue T-Shirt richtig darauf hingelegt – und Mina zog mit ordentlich Druck den Spachtel mit der Farbe über die Vorlage. Mit Erfolg: Die dünnen Linien waren gut sichtbar auf dem T-Shirt gelandet, das Einhorn ebenfalls – und wenn das T-Shirts ein paar Tage zum Trocknen aufgehängt war, würde Mina es auch anziehen könne.

Lesen Sie auch Hier knallt es besonders oft in der Stadt Hier knallt es besonders oft in der Stadt Rhombus-Areal: Wie geht es weiter? Rhombus-Areal: Wie geht es weiter?

Hintergrund

Das AJZ Bahndamm existiert seit 1990. Betreiber ist die „Jugendinitiative Wermelskirchen e.V.“ Zweck des Vereins „Jugendinitiative Wermelskirchen“ ist die Förderung der Jugendpflege und der Jugendfürsorge, was durch die Selbstverwaltung des Jugendzentrums am Bahndamm erreicht werden soll, heißt es in der Satzung des Vereins.

www.ajzbahndamm.de