Erkennen Sie Geschäfte, Lokale oder Menschen wieder?

Historisches Foto

+ © Rudi Honsberg/ WGA-Archiv Erkennen Sie Geschäfte, Lokale oder Menschen auf dem Foto wieder? © Rudi Honsberg/ WGA-Archiv

Um eine Straße geht es beim heutigen Historischen Foto.

Die Stadt plante im Jahr 1977 die Sanierung des Innenstadt-Gebietes „Neuer Markt“ mit der Ostseite der gesuchten Straße als Grenze des Gebietes.

Geplant war die Verkehrsberuhigung der Oberen Remscheider Straße, in der „zum guten Schluss“ nur noch Linien-Busse fahren sollten. Geplant war auch die Fußgänger-Zone „Neuer Markt“ und Carl-Leverkus-Straße. Und schließlich der Durchbruch von der Taubengasse zur Oberen Remscheider Straße, der den Anlieger-Verkehr erleichtern sollte.

Stadt hatte zur Bürgeranhörung eingeladen

Die Stadt hatte für den 25. April 1977 zur fälligen Bürgeranhörung eingeladen. Darüber berichtete der Wermelskirchener General-Anzeiger am Donnerstag, 21. April 1977. Der damalige Stadtdirektor Siegfried Störtte betonte: „Die betroffenen Bürger sollen schon im Vorstadium an der Planung beteiligt werden, damit Anregungen aufgenommen und bei der Verfeinerung der Planung berücksichtigt werden können.“

Auch Diplom-Ingenieur Kuhn, der beauftragte Planer, sowie Vertreter der Deutschen Baugrund AG Bonn, die als Sanierungsträger zur Debatte stand, sollten bei der Bürgeranhörung informieren und Fragen beantworten. Das vorgesehene Sanierungsgebiet war 3,01 Hektar groß. Das Gebiet hatte 236 Bewohner in 70 Gebäuden und 105 Haushalten. Die Stadt besaß ein Fünftel des Grund und Bodens in diesem Gebiet. Sicher erkennen Sie die gesuchte Straße sofort. Vielleicht haben Sie ja auch einige Anekdoten und Geschichten dazu zu erzählen. Erkennen Sie Geschäfte, Lokale oder vielleicht Menschen darauf wieder? Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns in der Redaktion an.