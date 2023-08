Eric Hausherr: „Wir arbeiten erstmal wieder wie früher“

Die Räume sind erst notdürftig repariert, die Elektronik noch nicht ersetzt.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. „Es war ein Schock, der sitzt uns auch jetzt noch in den Knochen“, berichtet VHS-Leiter Eric Hausherr. „Auch jetzt noch ist der Einbruch zu sehen.“ In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli drang eine Gruppe Einbrecher über den Verbindungsweg der Sekundarschule in die Volkshochschule Bergisch-Land ein.

„Die Täter sind mit brachialer Gewalt in die Räume eingedrungen, die Türen waren richtig zersplittert. Das muss ein Riesenkrach gewesen sein“, sagt Eric Hausherr. „Mit Hilfe der Stadt Wermelskirchen, die sehr schnell reagiert hat, haben wir sie jetzt erst einmal notdürftig repariert. Wo das nicht ging, beispielsweise bei unserem Lager, da haben wir die Türen behelfsmäßig erst einmal mit Schrauben verschlossen.“ In acht Räume seien die Einbrecher eingedrungen.

39 Notebooks und Beamer wurden in der VHS gestohlen

Was ihn aber am allermeisten ärgert, ist, dass die Volkshochschule jetzt in ihrem Unterricht wieder zurückgeworfen wird. „Wir haben uns gerade erst im vergangenen Jahr auf den neusten digitalen Stand gebracht, Fördergelder beantragt und auch noch viel Glück dabei gehabt, dass die Sachen geliefert wurden.“ Jetzt sei alles weg.

„Das einzige, was sie nicht wegtragen konnten, waren die Smart-Boards“, sagt er. „Die sind zu schwer. Beamer und 39 Notebooks sind erst einmal unwiederbringlich verloren.“ Er sei froh, so gut und eng mit der Stadt Wermelskirchen zusammenzuarbeiten. „Das Gebäudemanagement ist für uns zuständig.“ Die Versicherung sei informiert. „Wann wir die Notebooks und Beamer allerdings wieder ersetzen können, das weiß ich noch nicht“, sagt Eric Hausherr. Denn die Lieferzeiten seien sehr lang. „Jetzt müssen wir erst einmal wie früher weiterarbeiten“, sagt der VHS-Leiter.