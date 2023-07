Erhöhung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie: „Für uns wäre es eine Katastrophe“

Die Gastronomen in Wermelskirchen sind wegen der Wieder-Anhebung der Mehrwertsteuer in Aufregung.

Das sagen Gastronomen in Wermelskirchen zur geplanten Erhöhung der Mehrwertsteuer.

Von Theresa Demski und Stephan Singer

Wermelskirchen. Wer es sich in Wermelskirchen schmecken lässt und anschließend einen Blick auf die Rechnung wirft, entdeckt dabei die Mehrwertsteuer. Während der Pandemie hatte die Politik mit der Senkung der Mehrwertsteuer den gebeutelten Gastronomen helfen wollen: Seit Juni 2020 gelten deswegen nur sieben statt 19 Prozent auf Speisen – auf Getränke jedoch weiterhin 19 Prozent. „Das ist ein wertvolles Instrument, das uns in Krisenzeiten wirklich hilft“, sagt Manuel Lopez Rodriguez, der das spanische Restaurant „Granada“ betreibt. Lange habe man so Preis-Erhöhungen umgehen oder moderat gestalten können. „Ohne diese Regelung würde es viele von uns doch gar nicht mehr geben“, ist der Gastronom überzeugt.

Doch: Die Senkung ist bis Ende 2023 befristet. „Aber die Krise ist für uns doch noch lange nicht vorbei“, betont Lopez Rodriguez. Die Umsätze seien nicht vergleichbar mit denen vor Corona, und auf der anderen Seite würden die Kosten explodieren. „Für uns wäre es eine Katastrophe, wenn wir zu den alten Steuersätzen zurückkehren müssten“, sagt der spanische Gastgeber. Gerade erst habe man Preis-Anpassungen vornehmen müssen, weil die Preise für Lebensmittel und Energie so stark angestiegen seien. „Wir müssten die Mehrwertsteuer-Anhebung letztlich an die Kunden weitergeben.“

Und das wäre in diesen Zeiten extrem schmerzhaft, meint auch Lars Röntgen vom Restaurant „Bergischer Löwe“. Die Zahlen der Kunden seien ohnehin rückläufig in Zeiten, in denen die allgemeinen Lebenshaltungskosten stiegen. „Wo soll das alles enden?“, fragt er und denkt an steigende Energiekosten und den erhöhten finanziellen Aufwand, den der Mindestlohn mit sich bringe. „Zu den alten Sätzen zurückkehren: Das wäre das Dümmste, was man jetzt machen könnte“, sagt Röntgen. Die Sieben-Prozent-Regel sei top, er wünsche sich eine Erweiterung auf Getränke. Denn fest stehe: Kommt die Rückkehr zu der 19-Prozent-Regelung müsste er die Preise erhöhen. „Durch den reduzierten Steuersatz konnten wir die Preis-Anpassungen einiger-maßen niedrig halten.“

In der Gaststätte „Centrale“ will man vorerst die Entwicklungen abwarten. „Wir haben doch ohnehin keinen Einfluss auf die Entscheidungen“, sagt Mandy Liebenthal, „also sehen wir das pragmatisch.“ In der „Centrale“ gehe man Schritt für Schritt: Das Sommergeschäft laufe gut, nun stünden erstmal Sommerfest und Kirmes vor der Tür. „Ich kann noch nicht sagen, was passiert, wenn wir zu alten Steuersätzen zurückkehren müssen“, sagt sie.

Matjaz Ackun, Inhaber des Café-Restaurants „Rausmühle“, ist davon überzeugt, dass eine Rückkehr zu den ehemaligen Mehrwertsteuersätzen in der Gastronomie keinen Sinn macht: „Mein Gefühl sagt mir, dass die Steuersätze so belassen werden, wie sie jetzt sind.“ Er könne sich nicht vorstellen, dass die Bundespolitik eine andere Entscheidung fällen könne, denn: „Die Menschen, sprich unsere Gäste, müssen ja noch eine Chance auf Entspannung haben – müssen sich noch etwas gönnen können. Wenn wir Gastronomen zum Jahresende eine Mehrwertsteuer-Erhöhung um zwölf Prozent für Speisen auf die Preise umlegen müssen, dann wird es echt eng, dass sich die Menschen einen Restaurant-Besuch noch leisten können.“

Währenddessen befürchten die Vertreter des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) in NRW das Schlimmste: „Eine Rücknahme der Reduzierung und eine Wieder-Anhebung auf 19 Prozent würde für die allermeisten unserer Mitgliedsbetriebe eine Katastrophe bedeuten“, erklärt DEHOGA-Präsident Patrick Rothkopf. Entweder würden die Erhöhungen auf die Gäste umgelegt, was zu nicht kalkulierbaren Folgen beim Konsumverhalten führen würde.

Das fordert der Interessensverband der Gastro

„Oder aber die Erhöhung wird nicht weitergebenen und frisst damit das letzte bisschen Marge auf, das den Gastronomen nach den Kostensteigerungen der vergangenen zwölf Monate noch geblieben ist.“ Deswegen fordert die DEHOGA von der Politik „die dauerhafte Einführung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes auf Speisen und Getränke“.

Pandemie: Während der Corona-Pandemie hatte die Politik auch generelle Steuerreduzierungen beschlossen: Der reguläre Mehrwertsteuersatz sank befristet von Juli bis Dezember 2020 von 19 auf 16 Prozent, der ermäßigte Satz von sieben auf fünf Prozent. Die Politik wollte so den Konsum stärken und der Konjunktur in der Pandemie einen Schub geben.

Begriffe: Gelegentlich tauchen in der Diskussion Missverständnisse auf – wegen des Begriffs der Mehrwertsteuer. Er ist identisch mit dem Begriff Umsatzsteuer.