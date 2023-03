Erfolg für Wermelskirchener Ski-Fahrer

Die beiden haben bei guten Schneebedingungen im sauerländischen Altastenberg den Ski-Club Wermelskirchen im Riesenslalom und Slalom bei den Westdeutschen Meisterschaften vertreten. Am Samstag trat Lotte in der Klasse Schülerinnen W16 im Riesenslalom an und konnte auf der Rennstrecke mit zwei guten Läufen die viertbeste Zeit aller Mädchen erzielen und belegte den Bronzeplatz in der Wertung der Westdeutschen Meisterschaften.