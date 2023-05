Er widmete sein Leben der Leichtathletik

Willi Schmitz starb mit 86 Jahren.

Willi Schmitz war Jahrzehnte als Trainer des Wermelskirchener Turnvereins (WTV) weit über die hinaus Stadtgrenzen bekannt, und er war, wie Joachim Zapp es ausdrückte, ein echtes Wermelskirchener Original war. Er war es, denn Willi Schmitz ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Seine Trainerzeit begann Willi Schmitz Mitte der 1960er Jahre. Die alte vereinseigene WTV-Halle, das Vereinsheim und der Sportplatz mit schwarzer Asche, der über eine 300 Meter Laufbahn, eine Hoch- und Stabhochsprunganlage und auch sonst über alles verfügte, was man für die Leichtathletik benötigte, war seine Welt und sein Zuhause. In Eigenregie baute er den ersten Kraftraum in Wermelskirchen. Von Fitnessstudios war man zu dieser Zeit noch weit entfernt. Schon früh gehörte es zu Willi Schmitz Kernkompetenz, Talente zu entdecken und zu fördern, schaute sich stets bei Bundesjugendspielen und Sportfesten um. Er ließ nie locker, wenn er glaubte, neue Spitzensportler und -sportler-innen gewinnen zu können. Lange Jahre war Schmitz mit seinem silbernen VW-Bus nicht nur Fahrer von Schulkindern, sondern er brachte die Wermelskirchener Leichtathletik-Talente nach Leverkusen, wenn die Trainings- und Fördermöglichkeiten in Wermelskirchen erschöpft waren. Hand in Hand arbeitete er zuletzt mit Dieter Brischke und seinem Trainerteam des WTV zusammen und war damit lange Jahre einer der treuesten Scouts für die Leichtatlethik-Abteilung des Bayer 04 Leverkusen. -kc-