Er stellt sein Wissen ehrenamtlich zur Verfügung

Der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein hat mit Christian Potthofeinen neuen Schatzmeister, der frischen Wind in den Verein bringt.

Von Susanne Koch

Wermelskirchen. „Nach etwa 15-monatiger Amtszeit hat unser Schatzmeister Herr Thorben Wocke am 12. Juni dem Vorstand den Rücktritt von seinem Amt aus ganz persönlichen Gründen angeboten“, sagt Dankmar Stolz, der Vorsitzende des VVV Wermelskirchen. „Auch wenn ein Wechsel in so einer wichtigen und verantwortungsvollen Position für den Verein immer eine besondere Herausforderung darstellt, hat der Vorstand mit großem Verständnis für die persönlichen Gründe sein Rücktrittsangebot einstimmig angenommen. Wir wünschen Herrn Wocke alles erdenklich Gute und freuen uns, ihn weiter als eines der jüngsten Mitglieder in unseren Reihen zu haben.“

Für die Neubesetzung der Position war sehr schnell ein Wunschkandidat gefunden, allerdings gehört neben den fachlichen und menschlichen Qualifikationen für so ein Amt insbesondere die Bereitschaft, sich 100 Prozent ehrenamtlich zu engagieren. Zeitlicher Aufwand und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, sind insbesondere für beruflich stark geforderte Persönlichkeiten Faktoren, die sehr hohe Hürden für ein derartiges Ehrenamt darstellen.

Es hat den ersten Vorsitzenden des VVV Wermelskirchen, Dankmar Stolz, viel Überzeugungskraft gekostet, um seinen langjährigen Freund Christian Potthoff als neuen Schatzmeister für den VVV gewinnen zu können. Die Anfrage zur Bereitschaft nach einer anstrengenden Wanderung im Schatten des Wilden Kaisers in Tirol wurde von Christian Potthoff nach einigen Tagen Bedenkzeit auf der WiW-Veranstaltung „Rock am Markt“ positiv beantwortet.

Christian Potthoff und Dankmar Stolz haben in gleicher Konstellation über sechs Jahre sehr erfolgreich den Verein WiW geführt. Freundschaftliche Verbindung, ähnliche Denkweise, strukturiertes Vorgehen und gegenseitiges Vertrauen untereinander sollen jetzt helfen, die Aufgaben und Ziele des Vereins VVV Wermelskirchen auszuführen und umzusetzen.

Der Verein kann sich durch den Zuwachs modernisieren und neu aufstellen

„Wir freuen uns, Christian Potthoff als vom Vorstand eingesetzten Schatzmeister im Verein zu haben“, betont Dankmar Stolz. Der habe sein Amt bereits angetreten und die Kasse übernommen. „Die ersten Schritte für strukturelle Anpassungen an eine zeitgemäße Vereinsstruktur, wie beispielsweise eine neue Vereinssoftware sind bereits umgesetzt, Wirtschaftsplanungen, Quartalsberichte, Satzungsanpassungen schon in Arbeit.“ In der nächsten Jahreshauptversammlung des VVV Anfang nächsten Jahres erfolgt dann auch noch die Wahl durch die Mitgliederversammlung.

Zur Person des designierten Schatzmeisters: Christian Potthoff ist 36 Jahre alt und lebt mit seiner Frau Julia und seinem Hund Jupp in Eipringhausen. Er ist studierter Betriebswirt und seit drei Jahren Geschäftsführer bei der Diakonie Michaelshoven in Köln. „Hier verantworte ich den Bereich Pflege mit 670 Mitarbeitenden und 40 Millionen Euro Umsatz im Jahr“, sagt Christian Potthoff. „Ich mag es, meine Fähigkeiten und mein Wissen ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen und gemeinsam etwas für die Stadt Wermelskirchen zu bewegen.“

Er war neun Jahre Schatzmeister der WiW. „Jetzt freue ich mich, gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern die Aktivitäten des VVV zu gestalten.“ Der Verein habe durch ihn einen Schatzmeister, der verantwortungsbewusst mit den Finanzen umgehe und verlässlich sei.