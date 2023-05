Manta Manta im Kino: Giuliano Fanelli leiht seinen Manta dem Filmeck

Der KFZ-Meister ist Autonarr.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Giuliano Fanelli saß schon im zarten Alter von einem Jahr in einem Mini-Ferrari. „Ich habe darin geschlafen, wollte aus dem Auto nicht mehr raus“, erzählt der 34-jährige Wermelskirchener lachend. Seine Vernarrtheit in Autos ist bis heute geblieben. „Nur, dass ich heute Geld damit verdiene. Das muss ich ja irgendwie. Ich würde aber vermutlich auch an Autos schrauben, wenn ich damit nichts verdienen würde.“

Das „Schrauben“ macht Fanelli nicht unerfolgreich. Nach Abitur und einem Semester Studium („Das war nichts für mich“) absolvierte der heutige Kfz-Meister seine Ausbildung, arbeite später zwei Jahre in der „Halle 77“ in Dortmund, einer unter Autonarren bekannten Werkstatt mit angeschlossenem Old- und Youngtimer-Museum.

In seiner FT-Garage in Dabringhausen werkelt Fanelli mit vier Mitarbeitern seit 2018 im eigenen Kfz-Meisterbetrieb an älteren Auto-Modellen. „Klar, wir machen auch Ölwechsel und Reparaturen an gängigen Fahrzeugen“, erklärt der 34-Jährige. „Aber Schwerpunkt sind eben Old- und Youngtimer mit einem Alter von etwa 25 Jahren.“

Seine Kundschaft stammt aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Sie erfahren über Instagram oder Youtube von mir, wo ich mit meinen Fahrzeugen sehr präsent bin.“

So kommt das Fahrzeug ins Kino

Der Kontakt zu Ralf Schiffler entstand allerdings eher live und in Farbe. Der Sohn von Klaus Schiffler, dem Betreiber des Film-Ecks an der Telegrafenstraße, organisiert am Wochenende mit seinen Eltern ein ganz besonderes Event in Wermelskirchens beliebtem Plüsch-Kino.

Die Action-Komödie „Manta, Manta“, an dessen Film-Set sich Schauspieler Til Schweiger jüngst mit cholerischen Auftritten unbeliebt gemacht haben soll, flackert am Samstag und Sonntag dort jeweils zweimal über die Kino-Leinwand. „Einmal der erste Teil von 1991 und nach einer Pause dann der aktuelle zweite Teil“, sagt Giuliano Fanelli. In der Pause gibt es dann für die Gäste eine sogenannte Manta-Schale, Currywurst mit Pommes.

Aber was hat nun Giuliano Fanelli damit zu tun? Ganz einfach, der Wermelskirchener stellt für die beiden außergewöhnlichen Film-Tage an der Telegrafenstraße einen der Mantas zur Verfügung, die derzeit in seiner Werkstatt stehen. Und das wird eine spannende Aktion: „Das Auto muss ja irgendwie zu uns ins Kino“, sagt Kino-Betreiber Klaus Schiffler lachend. Das soll am Samstagvormittag über eine Seitentüre des Kinos geschehen. Der Wagen soll dann neben dem Tresen im Kino platziert werden. „Das wird sicher spannend, aber ich freue mich schon darauf“, sagt Giuliano Fanelli. Dass er das Fahrzeug als Leihgabe zur Verfügung stellt, sei für ihn Ehrensache, „Ich bin der Meinung, man muss was für seine Stadt tun. Und das ist ja nun mal ein ganz besonderes Ereignis, was bei uns stattfindet.“ Seit sechs Wochen, berichtet Ralf Schiffler, seien die Karten für das „Manta, Manta“-Wochenende bereits ausverkauft. Giuliano Fanelli allein wird elf Freunde mit ins Kino bringen. „Wir alle haben die Karten selbstverständlich gekauft“, betont er.

Ehefrau muss mit der Leidenschaft klarkommen

Die Faszination für Autos, die sei ihm eben auf den Leib geschrieben, sagt Fanelli, dessen Ehefrau nicht immer ganz so begeistert von der Leidenschaft ihres Mannes sei. „Sie muss damit klarkommen, dass ich auch samstags und sonntags oft in der Werkstatt stehe – und sie leidet auch etwas darunter“, gibt er zu.

Abstellen kann er die Lust am Schrauben und Basteln aber dennoch nicht. „Ich kann nicht anders als mit Autos. Sie gehören einfach zu meinem Leben.“

Hintergrund

30 Jahre nach „Manta, Manta, Teil 1“ sind die Manta-Fans Berti (Til Schweiger), Uschi (Tina Ruland) und Klausi (Michael Kessler) wieder da. Freigegeben ist der Film ab 12 Jahren. Auch in Wermelskirchen flackert der vor allem bei Autofreaks beliebte Streifen am Wochenende über die Leinwand, und zwar sowohl der erste als auch der zweite Teil. Allerdings sind die langen Filmnachmittage sowohl am Samstag als auch am Sonntag ausverkauft.