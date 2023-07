Deutschlandticket: Er ist vom Auto auf den Bus umgestiegen

Frank Hermes ist mit Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Das macht ihm viel Spaß.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Frank Hermes erinnert sich noch genau daran, wie fasziniert er als kleiner Steppke vom Zugfahren war. Manchmal legte der 1961 geborene Wermelskirchener schon in jungen Jahren Strecken allein mit dem Zug oder dem Bus zurück; manchmal auch mit seinen Eltern, die keinen Führerschein besaßen. „Ich hab dann auch schon früh ein Kursbuch der Deutschen Bahn von meinen Eltern geschenkt bekommen“, erinnert sich Hermes an ein für ihn besonderes Weihnachtsgeschenk. Damals, in Zeiten ohne Internet, listete die Bahn ihre Strecken und Fahrtzeiten in einem dicken Buch auf.

Inzwischen kann der Wermelskirchener in seinem PC oder dem Smartphone sehen, wo es auf dem schnellsten oder auch auf einem langsameren Weg für ihn als nächstes hingeht. Denn nach einer Zeit als Autofahrer („Ich hatte es nicht so eilig, hab meinen Führerschein erst mit 20 gemacht“) hat der inzwischen pensionierte Beamte der Stadtverwaltung die Öffentlichen Verkehrsmittel – oder „Öffis“, wie er sie nennt – wieder für sich entdeckt.

„Seitdem ich nicht mehr arbeite, ist das irgendwie wiedergekommen, dieses Interesse am Bus- und Bahnfahren. Es ist fast ein Hobby.“ Das 49-Euro-Ticket ist ihm dabei zugutegekommen. „Vorher musste ich ja mehr als hundert Euro mehr im Monat für eine Karte berappen, mit der ich umherfahren konnte. Das ist jetzt anders.“ Was ihm besonders gut gefällt: „Ich muss eigentlich nur mein Smartphone zücken; dann komme ich praktisch überall hin.“

Schnell mal abends nach Köln zum Feiern? Oder an die Mosel? Für Hermes kein Problem. Zwei bis drei Mal in der Woche unternimmt der ehemalige Standesbeamte Ausflugsfahrten. Mal allein, mal mit Begleitung. „Neulich hatte ich zum Beispiel meinen 15-jährigen Patensohn dabei. Da sind wir bis Koblenz gefahren. Den Rhein praktisch einmal hoch und runter. Leider gab es da einige Verspätungen, so dass wir erst kurz vor Mitternacht wieder zurück waren. Ich hoffe, er ist dadurch jetzt nicht abgeschreckt und ich kann ihn noch ein paar Mal mitnehmen.“

Busfahren in Wermelskirchen findet er bequem

Verspätungen bei Bussen oder der Deutschen Bahn sieht der Wermelskirchener schon lange nicht mehr eng. Aber nicht nur, weil er mehr Zeit hat. „Wenn man viel fährt, versteht man auch besser, warum es manchmal zu Verspätungen oder sogar Ausfällen kommt. Und dass da eigentlich niemand etwas dafürkann.“

Außerdem führen gerade Verspätungen oder Extra-Runden, die er drehen muss, zu unerwarteten Begegnungen mit Menschen. „Wie einmal, als ich Richtung Saarland unterwegs war und es regnete. Ich bin dann im Zug sitzengeblieben und es stieß ein älterer Herr hinzu, der in seiner Rentnerzeit noch Autos überführt nach ganz Deutschland. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch.“ Was ihn fasziniert an diesen Begegnungen: „Man sieht sich ja wahrscheinlich nie wieder. Ich finde das spannend, Menschen einmal zu treffen, sich auszutauschen und dann weiter zu fahren.“

Auch innerhalb Wermelskirchens fährt er nur noch äußerst selten Auto. „Eigentlich nur im Notfall, wenn ich etwas zu transportieren habe zum Beispiel.“ Frank Hermes findet, dass sich die alltäglichen Dinge auch prima mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln regeln lassen. „Zum Einkaufen zum Beispiel lege ich in der Regel die Hinstrecke zu Fuß zurück und fahre dann zurück mit dem Bus. Meist mit der Linie 260.“

Auch die Linie SB24 der Wupsi nach Opladen nutzt er häufig. „Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass die jetzt fast halbstündig fährt.“ Überhaupt sei es einfach, sich in und um Wermelskirchen mit Bussen zu bewegen. „Das Auto braucht man hier wirklich nicht.“

Und für die Zukunft hat Frank Hermes noch ein Mobilitätsass im Ärmel: „Ich hab ja noch ein E-Bike zu Hause stehen. Mal sehen, wann ich das aktiviere.“

Bald kommt der Schnellbus

Wermelskirchen wird schon bald besser an die Metropolen Leverkusen und Köln angebunden sein. Schon diese Woche fällt der Startschuss für die neue Schnellbuslinie zwischen Leverkusen-Wiesdorf, Burscheid und Wermelskirchen. Dann wird sie der Öffentlichkeit erst einmal vorgestellt. Der sogenannte Bergische Schnellbus X24 wird ab 7. August dann unter anderem auch über die A1 und A3 fahren. Frank Hermes hofft indes, dass es die Buslinie nach Opladen trotzdem weiter geben wird.

Kommentar von Anja Carolina Siebel: Gutes Vorbild

+ anja.siebel@rga.de © Roland Keusch

Wenn man sich mit Frank Hermes unterhält, dann bekommt man zugegebenermaßen selbst ein bisschen Lust aufs Bus- und Bahnfahren. Er schildert das in bunten und abwechslungsreichen Farben – und es klingt auch ganz unkompliziert. „Naja“, werden vielleicht manche sagen, „er macht es ja freiwillig und hat als nicht mehr Berufstätiger ja auch nicht mehr so viel Stress.“

Stimmt, aber trotzdem kann er als gutes Vorbild dienen. Denn man muss ja nicht gleich alle täglichen Strecken mit dem Bus zurücklegen. Aber vielleicht bietet sich ja mal eine Ausflugstour oder eine Shoppingfahrt nach Leverkusen an, um mal auszuprobieren, wie es sich denn so mit den „Öffis“ fährt. Und das Auto bleibt dann stehen. Schont die Umwelt und ein bisschen oft auch die Nerven. Denn im Straßenverkehr geht es ja häufig alles andere als stressfrei zu. Das Streckennetz wird jedenfalls stetig ausgebaut. Und das ist auch gut so.