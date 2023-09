Er frisiert Models bei der Fashion Week

Friseurmeister Raffaele Bianchi muss im „Big Apple“ perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit erzielen.

Von Manuel Böhnke

Wermelskirchen/Solingen. New York statt Wermelskirchen oder Solingen. Das ist ab der kommenden Woche das Motto von Raffaele Bianchi, der an der Grünstraße in Solingen-Ohligs einen Friseursalon betreibt. Als einer von 33 deutschen Hairstylisten reist der Friseurmeister aus Wermelskirchen mit der Initiative Grenzenlos in die US-Metropole, um Models für ihren großen Auftritt bei der dortigen Fashion Week vorzubereiten. „Ich freue mich wahnsinnig und bin gespannt, ob ich dem Druck gewachsen bin“, sagt der 39-Jährige.

Es ist nicht seine erste Stippvisite in die Modewelt. Vor einigen Jahren wirkte er an einer Veranstaltung der Kette Breuninger auf dem Areal Böhler mit. Das Engagement in New York ist freilich eine andere Hausnummer – die dortige Modewoche zählt neben London, Mailand und Paris zu den bedeutsamsten der Welt.

Das Abenteuer verdankt Raffaele Bianchi seiner Friseurkollegin Cindy Beck. „Sie hat mich gefragt, ob ich Lust darauf hätte“, erzählt er. Die eindeutige Antwort: Ja. Der gebürtige Wermelskirchener meldete sich bei einer Agentur, kam mit Grenzenlos in Kontakt. Schließlich stand fest: Für ihn geht es vom 6. bis zum 11. September in den „Big Apple“. Die Kosten muss der 39-Jährige selbst tragen, er erhält keine Vergütung. Das sei nicht schlimm, es gehe ohnehin um etwas anderes: „Ich möchte Erfahrungen sammeln.“

Dieser Prozess hat bereits vor der Abreise begonnen. Unlängst nahmen Raffaele Bianchi und seine 32 Mitstreiter in Hannover an einem Workshop mit Gary Baker teil. Zwei Tage lang bereitete der Kreativdirektor der New York Fashion Week sie auf ihren Einsatz vor. Die Begegnung hat bei Bianchi Eindruck hinterlassen: „Ich dachte erst, ich kann gar nichts – bis ich verstanden habe, um was es wirklich geht.“

Und das ist vor allem Geschwindigkeit. Der 39-Jährige darf nicht verraten, für welche Marken er während der Modewoche arbeiten wird. Wohl kann er jedoch einen Einblick in seinen Alltag in New York geben. Der Wecker klingele um 3.30 Uhr – eine Stunde später warte der Transfer. Feierabend sei erst nach der letzten der bis zu 20 Shows des Tages – Ende offen. Zöpfe, Flecht- und Steckfrisuren, Locken – die Techniken stellen Raffaele Bianchi nicht vor Probleme. „Das ist unser übliches Portfolio.“ Herausfordernd seien vielmehr die geforderte Genauigkeit und das notwendige Tempo. „Man muss in kürzester Zeit das perfekte Ergebnis erzielen.“

„Ich möchte Erfahrungen sammeln.“

Pro Model stehen maximal 15 Minuten zur Verfügung. Deshalb arbeiten jeweils zwei Friseure an einem Kopf. „Da kann der Ton schon mal rauer werden“, sagt Raffaele Bianchi. Zumal er nicht wisse, an wessen Seite er arbeite: „Entscheidend ist aber, dass alle wissen, welche vorgegebene Frisur wir umsetzen müssen.“

Ist sein Fell wirklich so dick, wie er selbst behauptet? Wie steht es in extremen Stresssituationen um seine Belastbarkeit? Das will Raffaele Bianchi in New York herausfinden, zudem neue Kontakte knüpfen. Und Impulse für seinen Salon an der Grünstraße mitbringen.

2019 hat er sich dort selbstständig gemacht, beschäftigt inzwischen drei Vollzeitkräfte. Die Ziele des 39-Jährigen sind ehrgeizig: Er möchte zu den Platzhirschen in Solingen gehören, der Name seines Betriebs soll für hohe Qualitätsstandards stehen.

An diesen feilt Bianchi seit Schulzeiten. Als Achtklässler in Wermelskirchen sei ihm klar geworden, Friseur werden zu wollen. Den Impuls dafür gab seine Mutter – unfreiwillig. Als sie eines Tages vom Schneiden und Färben zurückkehrte, kam das Ergebnis beim Junior nicht gut an. „Ich wollte nicht, dass andere Frauen so rumlaufen“, erinnert sich Bianchi lachend. Deshalb fing er nicht nur an, seinen Geschwistern die Haare zu schneiden, sondern begann 2002 eine Ausbildung in Wuppertal. Kurz nach seiner Meisterprüfung zog er 2008 nach Mallorca, um neue Erfahrungen zu sammeln.

Der Liebe wegen kam Raffaele Bianchi drei Jahre später nach Solingen – in Aufderhöhe hat er Wurzeln geschlagen, in Ohligs seine berufliche Heimat gefunden. Sein Antrieb ist in all den Jahren derselbe geblieben: „Ich möchte, dass die Menschen meinen Salon glücklich verlassen.“ Oder eben selbstbewusst auf den New Yorker Catwalk treten.