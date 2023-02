Epitaph ist auch nach 54 Jahren noch eine Extraklasse

Kult-Hardrockband spielte im sehr gut besuchten Haus Eifgen mit jeder Menge Energie und Spielfreude

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Bereits 2019 feierte Epitaph das 50-jährige Bestehen – der ausgedehnten Konzertsause dazu schob allerdings Corona vorläufig den Riegel vor. Doch aufgeschoben war nicht aufgehoben, so dass die Rockband um Sänger und Bassist Bernd Kolbe am Samstagabend im Haus Eifgen mit enormer Spielfreude vor vollem Haus ein Konzert der Extraklasse bot.

Gleich beim Opener „Fresh Air“, unmittelbar gefolgt von „Nightmare“, wurde deutlich, dass das Quartett – Kolbe wurde an den Gitarren von Cliff Jackson und Heinz Glass sowie am Schlagzeug von Carsten Steinkämper begleitet – keine Renten-Rocker waren.

Der Sound war druckvoll, wie es sich für echten Rock gehört, dabei wunderbar ausbalanciert, so dass man die Feinheiten an den Gitarren perfekt heraushören konnte. Überhaupt war den Musikern die Freude am Spielen zu jeder Sekunde des rund zweistündigen Auftritts anzuhören. Es war klassischer Rock, dem allerhöchstens noch eine fette Hammondorgel gut zu Gesicht gestanden hätte, der aber auch in der reinen Stromgitarren-Lesart mitreißend funktionierte. Für die Harmonien sorgten Glass und Jackson mit Thin-Lizzy-artigen zweistimmigen Leads, etwa beim treibenden „Windy City“.

Mit krachenden Soli ins Finale

Songs wie die epische Hymne „Ride The Storm“ machten deutlich, warum Epitaph tatsächlich auch im 54. Jahr ihres Bestehens immer noch relevant sind. Das Stück war enorm vielfältig – da gab es den sanften Anfangsteil, getragen vom hymnischen Refrain, ehe es in einen wilden Hardrock-Teil mit doppelläufigen Gitarrenmelodien und krachigen Soli überging, nur um dann ins Finale einzutauchen.