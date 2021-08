Der Rat entscheidet über Katt

Struktur

Erst in der Ratssitzung am 27. März für darüber entschieden, wie die Kattwinkelsche Fabrik in Zukunft weitergeführt werden soll.

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, den Eigenbetrieb Katt Ende dieses Jahres aufzulösen und den Kinder- und Jugendbereich in das Amt für Jugend, Bildung und Sport zu integrieren. Der Veranstaltungsbereich sollte als eigene Organisationseinheit dem Dezernat des Bürgermeisters eingegliedert werden. Die Verwaltung erhofft sich dadurch langfristig Einsparungen.

„Warum soll der Bereich dem Bürgermeister zugeordnet werden?“ will die WNK UWG-Fraktion wissen und kündigte im Hauptausschuss noch Beratungsbedarf an. Entschieden wird deshalb in der Ratssitzung. kam