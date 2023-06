Entlastung für Heizöl- und Pelletkunden

Neuer Online-Rechner der Verbraucherzentrale.

Von Frihtjof Bublitz

Rhein-Berg. Heizöl, Flüssiggas, Kohle und Holzpellets waren im Krisenjahr 2022 besonders teuer. Deshalb gibt es auch für Verbraucher, die damit heizen, eine Entlastung. Die Bundesregierung hat die genauen Bedingungen veröffentlicht. „Mit dem neuen kostenlosen Online-Rechner der Verbraucherzentralen kann jeder ausrechnen, ob es Geld vom Staat gibt“, erklärt Brigitte Becker, Leiterin der Verbraucherzentrale NRW in Bergisch Gladbach. Dabei sind drei Dinge zu beachten:

Für welche Brennstoffe gilt das? Private Haushalte, die mit Brennstoffen wie Heizöl, Flüssiggas, Kohle, Koks, Pellets, Holzbriketts, Scheitholz oder Holzhackschnitzeln heizen, werden rückwirkend finanziell entlastet. Die genauen Bedingungen hat nun das zuständige Bundesministerium veröffentlicht. Beantragt und abgewickelt wird das im jeweiligen Bundesland. In NRW ist das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung zuständig.

Entlastung berechnen: Verbraucher, die prüfen möchten, ob sie einen Anspruch haben, können dafür einen neuen Online-Rechner der Verbraucherzentralen nutzen. Sie müssen nur eingeben, welchen Brennstoff sie nutzen, wie viel davon sie in 2022 gekauft und was sie bezahlt haben. Die Anwendung rechnet auf der Grundlage der festgelegten Referenzwerte aus, ob ein Erstattungsanspruch besteht und wie hoch dieser mutmaßlich ausfallen wird. Der Rechner funktioniert in jedem Browser und ohne Angabe weiterer Daten.

Rahmenbedingungen für Entlastungszahlung:

Wer eine Erstattung beantragen möchte, braucht mindestens eine Rechnung über einen „nicht leitungsgebundenen Brennstoff“ aus 2022. Nicht leitungsgebundene Brennstoffe sind Heizöl, Flüssiggas, Pellets, Kohle, Koks, Holzbriketts, Scheitholz oder Holzhackschnitzel. Entlastung gibt es, wenn der gezahlte Preis mindestens dem Doppelten der Referenzwerte für die einzelnen Brennstoffe entspricht und die Erstattung die Bagatellgrenze von 100 Euro überschreitet. Die Erstattung ist auf maximal 2000 Euro pro Haushalt begrenzt. Nach der kürzlich getroffenen Vereinbarung beginnen die Bundesländer jetzt mit der Umsetzung des Anmeldeverfahrens. Sobald die Freischaltung erfolgt ist, können Verbraucher einen Antrag stellen.

Entlastungsrechner und weitere Infos gibt es hier.

Vom Bundeswirtschaftsministerium festgelegte Referenzwerte der einzelnen Brennstoffe gibt es hier.