Enkel Ben bedient in vierter Generation

Ben bedient am Stand der Familie Niepenberg in vierter Generation die Kunden. Der Betrieb feiert jetzt sein 70-jähriges Bestehen.

13-Jähriger hat am Obst- und Gemüsestand der ­Marktbeschicker-Dynastie Niepenberg bereits Stammkunden.

Von Alexandra Rüttgen

Wermelskirchen. Da könnte sich so manch alter Hase noch eine Scheibe abschneiden: Wenn der 13 Jahre alte Ben die Kunden am Obst- und Gemüsestand seiner Familie bedient, dann überzeugt als erstes sein Charme. Er lächelt, während er die schönsten Nektarinen aussucht, reicht seinen Kunden zuvorkommend die Kartoffeln an, hört zu, wenn ein besonders kleiner Blumenkohl gewünscht wird, flitzt zwischen Zucchini und Äpfeln hin und her – und rechnen kann er dazu noch wie ein Weltmeister.

Kein Wunder, hat er das Addieren und Multiplizieren doch an dem Marktstand seines Großvaters gelernt: „Ich habe einfach das Gemüse in die Waage gelegt, die Tasten gedrückt und geguckt, was dann passiert“, erklärt er. Nur folgerichtig, dass er in seinem Berufsleben später einmal „irgendwas mit Mathe“ machen will.

Es duftet nach frischen Erdbeeren und Lauch. Die Kisten und Kästen am Marktstand sind voll mit knackig frischem Obst und Gemüse – alles, was der Sommer hergibt. Die Familie Niepenberg, die mit ihrem Obst- und Gemüsestand auf den Wochenmärkten in Wermelskirchen, Solingen, Remscheid und Hückeswagen präsent ist, ist bereits eine Marktbeschickerdynastie: Der Betrieb existiert in seiner jetzigen Form seit 1953, erzählt David Niepenberg (43), Vater des rührigen Ben. Damit feiert die Firma in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen.

Doch schon der Großvater des Kaufmanns hatte Obst und Gemüse selbst vermarktet, erzählt David Niepenberg. Damals gehörte auch noch der eigene Anbau von Obst und Gemüse dazu, der aber Anfang der 2000er Jahre aufgegeben wurde. Seither bezieht die Familie ihre Ware von Landwirten aus der näheren oder ferneren Region: Bis an den Niederrhein reicht die Liste der Lieferanten. Und nicht nur auf Wochenmärkten ist die Familie Niepenberg präsent, mittlerweile beliefert sie in Solingen auch fünf Kindertagesstätten mit Obst und Gemüse.

Es ist ein schwieriges Geschäft geworden

Die Stammkunden des Wochenmarktstandes sind noch mit Rudi und Marita Niepenberg (beide 73) eng vertraut, den Eltern von David und Großeltern von Ben. Rudi Niepenberg kennt viele seiner Kunden mit Namen, fragt nach, wie es ihnen geht.

Seine Kundschaft ist mit ihm älter geworden. Gebrechlichen Damen bringt Rudi Niepenberg die Taschen und Tüten zum Rollator, geht dazu um den ausladenden Marktstand herum, auch wenn seine eigenen Beine ebenfalls schon etwas wackliger geworden sind. Allein auf dem Wochenmarkt in Remscheid stehe er schon seit 70 Jahren, hat schon als kleiner Junge dort mitgeholfen. Doch „es ist ein schwieriges Geschäft geworden“, erzählt er rückblickend.

Der Kostendruck sei gestiegen, und die Kundschaft verlange zugleich 1a-Qualität zum bestmöglichen Preis. Zudem sind die ausufernden Öffnungszeiten der Supermärkte eine starke Konkurrenz: Dort können sich die Kunden von früh morgens bis spät abends ihre Wünsche erfüllen. Das könne ein Stand auf dem Wochenmarkt nicht bieten.

„Mein Sohn wird daher eines Tages mit diesem Stand aufhören“, sagt der 73-Jährige mit Blick auf David Niepenberg – und das allem Anschein nach ganz ohne einen Anflug von Wehmut. Wünscht er sich denn nicht, dass einer seiner Enkel den Betrieb übernimmt? Nein, antwortet Niepenberg mit Nachdruck, was zeigt: Die Sache ist klar. Keine Sentimentalitäten, bitte. „Meine Enkel sind sehr gut in der Schule“, sagt er stolz. Er wünsche ihnen eine bessere Zukunft und weniger Plackerei.

Daher machen die beruflichen Fantasien der Kinder auch noch große Sprünge, wie es eben im jugendlichen Alter so ist. Nur mit dem Familienbetrieb haben sie nichts mehr zu tun. Der 13-jährige Ben überlegt, Unternehmer zu werden, „irgendwas mit Zahlen“, sagt er, jedenfalls etwas, „wo ich Spaß dran habe“.

Und sein Bruder? „Ich möchte Fußballer werden!“, ruft der achtjährige Mats, der ebenfalls ab und zu am Marktstand aushilft. Und Luie? Der darf sich mit solchen Gedanken noch etwas Zeit lassen. Jetzt hat der Einjährige jedenfalls genug damit zu tun, dicke Heidelbeeren einzeln aus der Kiste zu pulen und sie seinen Brüdern in den Mund zu stecken.

Seine Leidenschaft für die Mitarbeit am Marktstand hat der 13-jährige Ben übrigens während der Corona-Krise im Jahr 2020 entdeckt, als er plötzlich sehr viel Freizeit hatte. Worauf es ankommt, hat er schnell begriffen: „Höflich sein, die Sachen gut einpacken, sich nicht verrechnen, beachten, wer als nächstes dran ist“, sagt er. Und was macht ihm an dieser Arbeit besonders großen Spaß? „Ich habe meine Familie am Stand, mit der ich gut zurecht komme.“ Das kann sein Großvater Rudi nur bestätigen: „Ich habe sechs Enkel. Wir wohnen alle zusammen, haben unsere Häuser direkt nebeneinander gebaut. Teilweise fahren wir sogar zusammen in Urlaub“, erzählt er.

Die Stammkunden des Marktstandes werden daher weiterhin nicht so schnell auf Ben und seinen schnellen Service verzichten müssen: Gerne hilft er in den Schulferien weiter aus.

Hintergrund

Die Familie Niepenberg ist auf den Wochenmärkten in Wermelskirchen, Solingen, Remscheid und Hückeswagen präsent. Wochenmarkt in Wermelskirchen entlang der Telegrafenstraße ist freitags von 8 bis 13 Uhr.