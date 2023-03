Energieberatung im Rathaus

Die Energiekrise und mithin steigende Preise treiben auch Wermelskirchenern mitunter die Schweißperlen auf die Stirn. Gemeinsam mit dem Rheinisch-Bergischen Kreis haben die Kommunen ein neues Energieberatungsangebot in den Rathäusern geschaffen. Auch in Wermelskirchen können diese Beratungen in Anspruch genommen werden. Das kostenfreie Angebot startet mit zwei Terminen im März: Die Beratungen finden jeweils donnerstags am 9. und 16. März statt und dauern 30 bis 45 Minuten. Beraten werden die Bürger von zertifizierten Energie-Effizienz-Experten, die herstellerunabhängig, neutral und unverbindlich sind. „Das Angebot richtet sich an alle, die den Wunsch haben, eigene Energieverbräuche zu reduzieren sowie erneuerbare Energien oder Energie effizienter zu nutzen“, teilt die Stadtverwaltung mit.