Das Ende der Bauarbeiten rückt näher

Verkehr

+ © Doro Siewert An der Montanusstraße mussten die Fahrgäste der Linie 239/240 drei Jahre lang umsteigen. © Doro Siewert

Die Trennung der Buslinie 239/240 ist in Burscheid schon aufgehoben worden.

Von Jürgen Heimann

Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs, die mit dem Bus von Hilgen nach Opladen fahren (und umgekehrt) haben es bereits wohlwollend zur Kenntnis genommen: „Die Linienteilung ist aufgehoben worden“, bestätigt Wupsi-Sprecherin Kristin Menzel.

Verwirklicht habe man diese Lösung bereits vor dem Ende der Bauarbeiten auf der B 51 und dafür den Fahrplanwechsel genutzt. „Sonst hätten wir mittendrin wieder eine Linie umstellen müssen“, erläutert Menzel. Vorgesehen ist nämlich, dass der erste Bauabschnitt der Arbeiten auf der B 51 (also bis zum Raiffeisenplatz) im Juni fertig ist. Und genau wegen dieser Baustelle war die Trennung der Linie seinerzeit eingerichtet worden.

Fahrgäste der Buslinie 239/240 zwischen Hilgen und Opladen mussten am Busbahnhof in der Montanusstraße einmal umsteigen, um ihre Fahrt fortsetzen zu können. In der Regel war die Firma Wiedenhoff (Linie 240) für die Strecke zwischen Hilgen und Busbahnhof Burscheid zuständig, die Wupsi (Linie 239) für die Strecke zwischen Busbahnhof und Opladen. Die Teilung der Linie sei notwendig gewesen, um wegen der Verspätungen durch die Baustelle die Zeiten im Fahrplan einzuhalten.

Tatsächlich nähert sich die Baustelle am Raiffeisenplatz mit großen Schritten der Fertigstellung: Wie berichtet wird zum Ausbau des Bus-Verknüpfungspunktes für den öffentlichen Personennahverkehr der Raiffeisenplatz für die Zeit vom 18. Mai bis einschließlich 6. Juni gesperrt. Es sollen während dieser Zeit Vorbereitungsarbeiten und der Einbau einer Deckschicht (sogenannter Densiphalt) erfolgen. Bei dieser Schicht für die Busspur handele es sich um einen Belag mit besonderer Tragfähigkeit und höherer Langlebigkeit – entsprechend muss er länger aushärten. Anschließend darf diese Schicht für zweieinhalb Wochen - bis nach Pfingsten - nicht befahren werden.

Anlieger des Raiffeisenplatzes müssen über Sportplatzweg fahren

Anlieger des Raiffeisenplatzes, Besucher der Bank, des Ärztehauses, des Kindergartens und der Kirche müssen während dieser Zeit über den Sportplatzweg die eigens gebauten Parkplätze anfahren. Eine Ampel werde den Verkehrsfluss regeln.

Am Dienstag, 16. Mai, so lautet der Plan des Landesbetriebs Straßen NRW und der Stadtverwaltung, wird auch im Bereich Sportplatzweg, Raiffeisenplatz und Ziegeleiweg eine Asphaltdeckschicht eingebaut, mit entsprechenden Einschränkungen für die Anwohner.