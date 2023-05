„Eis darf kein Luxus werden!“

Neben Eis-Klassikern gibt es immer mehr exotische Sorten.

Von Timo Sieg

Wenn es wärmer wird, steigt die Lust auf ein Eis. Richtig sommerlich ist es zwar noch nicht, aber die Sonnenstrahlen der letzten Tage laden zum Besuch im Eiscafé ein. So war das Eiscafé Cordella in der Innenstadt zuletzt gut gefüllt – sehr zur Freude von Inhaber Giorgio Barazzuol. Seit 25 Jahren leitet er das Geschäft mit seiner Ehefrau Barbara. „Als ich anfing, kostete eine Kugel noch eine D-Mark“, erinnert er sich. Heute sind es mit 1,40 Euro umgerechnet fast dreimal so viel. Der Preis sei im europäischen Vergleich aber noch günstig, weiß der gebürtige Italiener. Ein Grund dafür könnten unterschiedliche Preise für Milch sein, ein zentraler Rohstoff in der Produktion.

Viele Kunden zeigen Verständnis für die Preise der Eisdielen

Ein Großteil der Eisdielen stellt das Eis selbst her, so auch Cordella. Der Vorteil: Die Inhaber können kurzfristig reagieren. „Wenn für den nächsten Tag Sonne angesagt ist, kann ich abends einfach etwas mehr produzieren“, sagt Philipp Koch vom Stein, Inhaber des Hof-Cafés in Dhünn. Auch hier wird das Eis vor Ort produziert. Das Café gibt es seit zehn Jahren, der Blumenladen direkt nebenan war aber schon vorher da. Dort ist es im Sommer etwas ruhiger, im Frühling und Herbst sind dort die Spitzenzeiten, so Koch vom Stein, der früher viel in der Gastronomie gearbeitet hat. Da passt die Eisdiele als zweites Geschäft gut in das Angebot. Das Hof-Café liegt dicht an den beliebten Wanderrouten und viele Ausflügler gönnen sich hier in einer Pause ein Eis zur Belohnung.

Bei den Kunden herrscht großes Verständnis für den Preisanstieg in der vergangenen Zeit. „Die Leute sehen ja täglich im Supermarkt, was passiert.“, so der Inhaber. Mit 1,30 Euro pro Kugel könne er einen moderaten Preis anbieten. Er habe relativ wenig Heizkosten, der Großteil der Tische steht draußen. Trotzdem weist auch Koch vom Stein auf die gestiegenen Betriebskosten hin – zum Beispiel auch für Desinfektionsmittel. „Ich weiß nicht, wie lange das Verständnis bei den Leuten hält, wenn die Preise weiter steigen.“

Barazzuol wünscht sich in der Innenstadt mehr von diesem Verständnis. Er liebt seinen Job und die Leute, die in seine Eisdiele kommen. Doch ein paar wenige, die wegen der Preise meckern und Diskussionen anfangen, würden schon reichen, um seine Laune herunter zu ziehen. Früher hätte er sich aufgeregt verteidigt, heute lässt er sich nicht mehr darauf ein. Barazzuol hat das Gefühl, viele verstehen nicht wie viel Arbeit hinter seinem Geschäft steckt. Dabei können seine Kunden es buchstäblich sehen – ein Fenster im Sitzbereich erlaubt einen Blick in den Produktionsraum mit der Eismaschine. „Die kostet so viel wie ein Mittelklasse-Wagen. Ich habe hier einen Energieverbrauch wir in einer kleinen Fabrik.“ Er beobachtet in Deutschland eine „Discounter-Mentalität“. Viele seien im Urlaub bereit, für Genuss mehr zu bezahlen, im Alltag hingegen aber nicht.

Diskussionen und Unverständnis wegen steigender Preise könnten auch als Ausdruck von Leidenschaft verstanden werden. Eis ist mit Kindheits-Erinnerungen und Nostalgie verbunden. Es ist ein emotionales Thema. „Die Kugel Eis ist eine Währung“, so beschreibt es Lynda Zandomeneghi vom Eiscafé Venezia – auch dort wird das Eis selbst produziert. Die Preiserhöhung von zehn Cent auf 1,30 Euro pro Kugel sei durch die hohen Energiekosten unvermeidbar gewesen. Viel Unmut hätten die Kunden aber noch nicht geäußert.

Zandomeneghi blickt aber pessimistisch in die nächsten Monate. Sie rechnet erst einmal nicht damit, dass die Milch- und Zuckerpreise sinken werden. Die größere Unsicherheit verändert die Vorgehensweise der Eisdielen. Früher habe man einen Preis für das Jahr festgelegt und den durchgezogen; inzwischen würden viele ihre Preise mehrmals in der Saison ändern, erklärt Koch vom Stein. Er findet aber, dass die Situation in der Berichterstattung oft etwas aufgebauscht wird. „Da werden Horrorszenarien aufgebaut, indem man die Extremfälle rauspickt. Dann kommen die Leute gar nicht erst hier hin, weil sie das Schlimmste erwarten.“ Zandomeneghi betont, dass keine Eisdiele die Situation ausnutzen würde. Es sei wichtig, die Balance zu halten: „Eis darf kein Luxus werden!“

Die Zeit hat nicht nur die Inhaber, sondern auch das Sortiment verändert. Vor rund fünf Jahren sei das Snicker-Eis aufgekommen, das sei inzwischen nicht mehr wegzudenken, sagt Koch vom Stein. Wenn es Richtung 30 Grad geht, ist bei ihm das Wassereis besonders beliebt. Barazzuol bietet inzwischen Joghurt-Eisbecher an, mit denen viele gegen die Hitze angehen. Insgesamt seien aber Klassiker wie Vanille immer noch weit vorne, bestätigt Zandomeneghi.