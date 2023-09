Einstimmiges Votum für Sarah Kannemann

Das Team der Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen ist wieder komplett.

Wermelskirchen. Das Presbyterium entschied sich im Wahlgottesdienst in der Stadtkirche einstimmig für Sarah Kannemann. Sie tritt die Nachfolge von Antje Hedke an, die im Dezember die Gemeinde verlassen hatte. „Ich freue mich sehr, mit euch gemeinsam dort weiterzumachen, wo wir stehen“, sagte die Pfarrerin.

Schließlich ist sie in der Gemeinde keine Unbekannte: Bereits seit Frühling ist sie als Vertretung im Einsatz. Auch ihr Vikariat hatte Sarah Kannemann in der Wermelskirchener Kirchengemeinde verbracht. Der Wahlgottesdienst mit Superintendentin Antje Menn machte die Nachfolge für die 75-Prozent-Stelle im Westbezirk nun offiziell: Für eine gültige Wahl mussten mindestens 75 Prozent der Mitglieder des Presbyteriums ihre Stimme abgeben. Genau 16 der 23 Presbyter kamen zum Gottesdienst und gaben ein einstimmiges Votum ab. Die Einführung von Pfarrerin Sarah Kannemann in die Gemeinde findet am Reformationstag statt. -resa-