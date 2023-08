Eine zweite Chance für Hänsel und Gretel

Der Verein für Greifvogel- und Wildschutz Revier 6 zieht gerade zwei Rehkitz-Geschwister auf. Ziel ist die sie in einigen Monaten wieder Auszuwildern.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Ihr Tod war eigentlich eine „ausgemachte Sache“. Aber: Dank des Einsatzes vom Verein für Greifvogel- und Wildschutz Revier 6 Wermelskirchen und dabei besonders Gabi Fiebig haben Hänsel und Gretel, wie die „Rehkitz-Mama“ ihre beiden Schützlinge genannt hat, eine zweite Chance erhalten. Wie es dazu kam, berichtet Gabi Fiebig im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Nach einem anstrengenden, erfolgreichen Tag, an dem wir wieder zahlreiche Kitze gerettet hatten, klingelte um 22.30 Uhr unser Telefon. Ein Jäger fragte, ob wir nicht zwei Kitze aufnehmen könnten, da sich die Mutter schon 24 Stunden nicht mehr in der Nähe der Tiere hatte sehen lassen und die beiden Kitze laut nach der Mutter riefen, worauf ein Anwohner aufmerksam geworden war und den Jäger informiert hatte“, erzählt Gabi Fiebig von dem Abend, an dem sie wie die sprichwörtliche Jungfrau zum Kind zur „Zieh-Mutter“ auf Zeit für zwei Rehkitze wurde: „Der Jagdkollege hatte nach der Meldung des Anwohners das Geschehen mehrere Stunden beobachtet und dann beschlossen, einzugreifen, um das Leben der Kitze zu retten.“

In den Monaten Mai und Juni erblicken die meisten Rehkitze das Licht der Welt – in dieser Zeit werden sie gesetzt, wie es in der Fachsprache heißt. Dabei legen die Ricken-Mütter ihre Jungtiere in Wiesen ab, um sie vor Fressfeinden zu schützen, was sie aber der Gefahr aussetzt, Opfer der Mahd zu werden. Deshalb sind in dieser Zeit auch die ehrenamtliche Aktiven des Vereins für Greifvogel- und Wildschutz Revier 6 Wermelskirchen mit Unterstützung von Drohnen mit Wärmebildkameras unterwegs: Sie finden die Kitze auf, sammeln sie vor der Mahd ein und setzen sie dann am Fundort wieder ab. Bei den Rehjungen handelte es sich um ein Böckchen, das nur 760 Gramm wog, und ein Ricken-Kitz mit nur 680 Gramm, erläutert Gabi Fiebig: „Durch unsere Kontakte wurde noch in derselben Nacht Biestmilch und Ziegenmilch besorgt, die die beiden Kitze zu unser aller Freude auch tatsächlich gut annahmen.“ Die Kitze seien zu diesem Zeitpunkt etwa drei Tage alt gewesen, was anhand der Kitzflecken im Fell zu bestimmen gewesen sei.

Im Dezember werden die Tiere in die Freiheit entlassen

„Bei mir zu Hause zogen die Kleinen nun in das ehemalige Kinderzimmer, da sie zu schwach waren, um draußen zu bleiben. Ab jetzt hieß es für mich alle zwei Stunden rund um die Uhr: Milchfläschchen vorbereiten“, beschreibt Gabi Fiebig, die die neuen Mitbewohner bis zum Alter ihrer sechsten Lebenswoche im Haus behielt: „Tag für Tag nahmen die Kitze immer mehr an Gewicht zu und entwickelten sich prächtig. Neben der Milch fütterten wir die Jungrehe auch schon mit Blättern, Haselnuss-Ästen, Klee und Spitzwegerich, wie es genauso in der Natur ist. Danach sind sie in ein Gehege umgezogen und bekamen nur noch alle vier Stunden ihr Fläschchen“, erklärt Gabi Fiebig: „Wir achteten darauf, dass die Kitze sich nicht zu sehr an Menschen gewöhnen und ihre natürliche Scheu behalten.“

+ In einem Wäschekorb ging es für die Jungrehe in ihre neue „Kinderstube“. © Fiebig

Aktuell sind Hänsel und Gretel zehn Wochen alt – Hänsel wiegt jetzt zwölf Kilogramm, Gretel zehn Kilogramm. „Sie toben durch das Gehege und freuen sich ihres Lebens“, sagt Gabi Fiebig mit einem Lachen: „Wir haben ihnen beigebracht, was essbar ist, so wie die Ricke das auch macht. Sicherlich sind wir kein Ersatz der Mama, aber wir haben unser Bestes getan, um ihnen eine zweite Chance zu geben.“

Die Rehe sind in einigen Monaten groß genug, um es auf eigene Faust zu schaffen

Bis Dezember bleibt Gabi Fiebig noch die „Zieh-Mutter“ der Rehkitz-Geschwister. Dann werden sie in ein anderes Auswilderungsgehege überführt, um sich immer mehr abzunabeln. „Wenn dann Zeit gekommen ist, haben wir bestimmt ein lachendes und ein weinendes Auge. Es ist eine tolle Erfahrung für uns, die beiden Rehe groß werden zu sehen und sie dann ganz in die Freiheit zu entlassen“, blickt Gabi Fiebig auf das Jahresende aus: „Ab dann können sie selber entscheiden, wann sie gehen oder ob sie uns ab und an besuchen. Die Tür des Geheges in die Freiheit ist dann offen.“

Die Aktion des Vereins für Greifvogel- und Wildschutz Revier 6 Wermelskirchen und ihren persönlichen Einsatz verbindet Gabi Fiebig aber genauso mit einem dringenden Appell: „Bitte keine Kitze oder junge Hasen anfassen. In der Regel ist die Mutter nicht weit und versorgt ihre Jungen. Im Zweifel einen Jäger oder uns kontaktieren – wir helfen gerne weiter.“

Letztlich gehe nichts über die natürliche Aufzucht durch die Muttertiere in der Freiheit, betont Gabi Fiebig: „Wir können nur helfend einschreiten.“

Hintergrund

„Die Mitglieder unseres Vereins waren unermüdlich im Einsatz, um mit der Wärmebild-Drohne Kitze vor dem sicheren Mähtod zu bewahren. Dabei sind wir mehr als 450 Hektar Wiesen abgeflogen und konnten viele Kitze und Feldhasen retten“, erläutert Gabi Fiebig: „Diese anstrengende Arbeit machen wir mit viel Engagement und unentgeltlich, wobei wir uns natürlich über jede Spende freuen, da die Kosten für benötigtes Equipment – wie beispielsweise Akkus – sehr kostenintensiv sind.“ Der Verein bestehe aus einem „starken Team“ von ehrenamtlichen Helfern und erfahrenen Jägern, die die Kitze auf Anweisung des Drohnen-Piloten aus den Wiesen holen und in Körben sichern.

