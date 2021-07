Eine schöne Bescherung für die Tiere

Wermelskirchen

+ © Markus Schumacher Sara Altendorf, Inhaberin der „Pfotenbar“, hat gute Ideen für tierische Weihnachtsgeschenke: Das werden auch Coco und Cooper merken. © Markus Schumacher

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Schumacher schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Markus Schumacher schließen

Es muss nicht das strassbesetzte Halsband sein: Auch für Haustiere gibt es sinnvollere Weihnachtsgeschenke.

Von Markus Schumacher

Ein strassbesetztes Halsband für Susi? Einen Quietscheweihnachtsmann für Strolchi? Oder doch das kleine Nikolauskostüm für die Katze? Längst macht Weihnachten nicht mehr vor den Haustieren halt. Das Angebot an speziellen Geschenken für Tiere ist riesig – auch in Wermelskirchen.

„Zu Weihnachten darf es halt gerne etwas Besonderes sein“, hat Lucie Jung, Filialleiterin bei „Fressnapf“ in der Burger Straße 50, beobachtet. Statt des Rinderohres werde vor den Festtagen eben lieber zum Reh gegriffen. Und wer zu Tierbesitzern eingeladen werde, bringe gerne etwas Spielzeug mit: „Bei uns gibt es eine große Auswahl“, sagt Lucie Jung.

+ Standpunkt von Markus Schumacher

Tierheimleiter Günter Leuerer kann es nicht verdammen, dass mancher sein Haustier zum Fest der Feste ein bisschen vermenschliche: „Viele leben doch das ganze Jahr mit ihrem Tier alleine – warum sollten sie da nicht auch mit ihm Weihnachten feiern?“ Doch zu Hundeleinen mit Brillis oder Nikolausmützen für Katzen hat er eine klare Meinung: „Das ist alles großer Mist!“ Manches sei sogar schädlich, weil es ins Fleisch schneidet oder behindert. Selbst bei Leckerlis müsse man sehr vorsichtig sein. „Die Mafia bei Tierfutter ist noch viel schlimmer, als die bei menschlicher Nahrung“, sagt der Tierheimleiter.

Vier Europaletten sind voll mit Spenden für das Tierheim

Das Tierheim selbst nutze die emotionale Stimmung zum Fest, in dem es einen Wunschbaum im Wermelskirchener „Fressnapf“ aufgestellt hat. Leuerer: „Da stehen nur Sachen drauf, die wir brauchen.“ Zum Beispiel Futterhäuser – und eben keine Decken, Körbchen oder Spielzeug, „das ist zwar alles gut gemeint, aber wir platzen aus allen Nähten“, steht auf der Homepage des Tierheims.

+ Der Spendenbaum für das Tierheim Wermelskirchen im Fressnapf wird von den Kunden sehr gut angenommen. © Lucie Jung

Die Fressnapf-Filialleiterin berichtet, dass der Wunschbaum des Tierheims sehr gut angenommen werde: „Vier haben schon vier Europaletten voll mit Spenden für das Tierheim.“

Spenden können die Kunden auch bei Sara Altendorf und Christoph Steinke in deren „Pfotenbar“ in der Kölner Straße 23. Dort hängen an der Verkaufstheke Wunschzettel des Vereins „ACE“, der sich um Tiere in Not in Griechenland kümmert.

„Viele unserer Kunden kenne ich“, sagt Sara Altendorf, „und wenn jemand reinkommt, der ein Geschenk etwa für ,den Paul von Frau Müller´ sucht, dann weiß ich gleich, Paul ist allergisch gegen Huhn, also empfehle ich etwas vom Rind.“ Ihre Kunden beschäftigen sich sehr mit ihren Tieren. „Bei uns gibt es schadstofffreies Spielzeug und antiallergische Leckerchen“, sagt die Inhaberin, das sei dann eben auch etwas hochpreisiger. Das Marketing dieser Hersteller zieht komplett auf die Menschen ab: Firma Fleischeslust wirbt mit „Love meat tender“. Andere schreiben: „Merry woofness.“

Ihre beiden eigenen Australian Shepherds Coco (vier Jahre) und Cooper (zwei) bekommen von Altendorf und Steinke sogar ein verpacktes Geschenk zu Weihnachten. „Die packen sie selbst aus“, sagt Sara Jung, „das ist dann schon ein Spiel für sie.“ Und drinnen werde langhaltendes Spielzeug etwa von Major Dog sein, verrät sie.

Für Sara Altendorf werden es 2019 ohnehin besondere Weihnachten: Es sind nämlich die ersten mit dem vier Monate alten Sohn Jakob.

TIERSCHUTZBUND TIPP Da sich neugierige Tiere an Kerzen verbrennen können und umgestoßene Kerzen schnell zu einem Brand führen, sollten Tiere und brennende Kerzen nie ohne Aufsicht in einem Raum gelassen werden. GIFT Amaryllis, Weihnachtsstern, Stechpalmen, Christrosen oder Misteln enthalten für Haustiere giftige Substanzen.

Vor drei Monaten hat Carina Sommer eine Ausbildung in der Tierarztpraxis Uta Schmitt an der Pohlhauser Straße begonnen. Sie weiß aber schon, dass um Weihnachten rum die Freigänger unter den Katzen immer etwas dicker werden: „Das liegt aber nicht an irgendwelchen geschenkten Leckerlis – sondern einfach daran, dass sie im Winter weniger Auslauf haben.“ » Standpunkt