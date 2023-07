„Eine konsequente Hygiene schützt“

Oberarzt Dr. Peter Nowak spricht über Symptome und Verlauf von Hepatitis-Erkrankungen

Das Gespräch führte Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Im Interview spricht der Oberarzt am Krankenhaus Wermelskirchen in der Inneren Medizin im Bereich Gastroenterologie Dr. Peter Nowak über die Erkrankung Hepatitis, ihre Behandlung und ihre Folgen.

Herr Dr. Nowak, was genau ist Hepatitis, was bedeutet der Begriff?

Peter Nowak: Der Name der Krankheit leitet sich vom lateinischen Wort „Hepar“ ab, das übersetzt Leber bedeutet – und die Endung -itis bedeutet Entzündung. Also ist die Hepatitis die Entzündung der Leber. Diese kann ganz unterschiedliche Ursachen haben.

Was sind die Unterschiede, die durch A, B, C, D und E gekennzeichnet werden?

Nowak: Man unterscheidet grundsätzlich zwischen den infektiösen Hepatitiden. Dazu gehören die „klassischen“ Hepatitis A bis E – und anderen Erregern, wie etwa dem Epstein-Barr-Virus (Pfeiffersches Drüsenfieber) oder dem Cytomegalievirus. Es gibt auch nichtinfektiöse Auslöser, vor allem etwa Alkohol, aber auch Medikamente. Die Hepatitis A verläuft meist mild, oft asymptomatisch und heilt vollständig aus, ohne einen chronischen Verlauf zu nehmen. Hepatitis B ist eine der weltweit häufigsten Erkrankungen und verläuft in den meisten Fällen akut mit einer sehr hohen Rate an spontanen Ausheilungen. Allerdings kann sie chronisch werden, was dann auch zu Langzeitschäden wie Leberzirrhose und weiteren Folgekomplikationen sowie einem erhöhten Leberkrebsrisiko führen kann. Die Hepatitis C verläuft nahezu immer chronisch und bedarf in allen Fällen, auch noch im Stadium der Leberzirrhose, einer medikamentösen Therapie. Mittlerweile gibt es sehr viele Therapieansätze, um die Vermehrung der Viren so zu hemmen, dass keine aktive Erkrankung mehr nachweisbar ist. Das Delta-Virus, Hepatitis D, ist ein defektes Virus, das für sich alleine nicht krankmachend ist – es kann nur in Kombination mit der B-Variante zu einer D-Infektion kommen. Die E-Variante ist vom Krankheitsbild vergleichbar zur A-Variante, die Erkrankung verläuft jedoch häufig schwerer und bringt – im Gegensatz zur Hepatitis A – eine nicht unerhebliche Rate an tödlichen Verläufen mit sich.

Gibt es besondere Risikogruppen?

Nowak: Besonders Schwangere haben ein hohes Risiko für einen schweren und im schlimmsten Fall tödlichen Verlauf. Einen besonderen Stellenwert hat die Fettleber-Hepatitis, welche häufig mit Übergewicht, hohen Blutfetten, Diabetes und einem ungesunden Ernährungsstil einhergeht. Es gibt jedoch auch genetische Faktoren, die die Entwicklung einer Fettleber-Hepatitis begünstigen. Entsprechend ist diese Erkrankung aktuell Gegenstand der Forschung, da bis jetzt noch keine etablierte Therapie zur Verfügung steht. Die Autoimmun-Hepatitis, bei der der Körper die Leberzellstrukturen als Fremdgewebe erkennt und dann die Leber angreift, kann schnell mit Antikörper-Bestimmung und einer Leberbiopsie erkannt und gut durch immunsuppressive Medikamente behandelt werden.

Welche Symptome hat man als Betroffener?

Nowak: Eine Hepatitis kann asymptomatisch verlaufen, das heißt, der Erkrankte weiß überhaupt nicht, dass er eine Hepatitis hatte. Wenn es aber Symptome gibt, dann sind es oft Fieber, Druck im Oberbauch, Abgeschlagenheit, Gelbfärbung der Lederhaut der Augen und auch der gesamten Haut, dunkler Urin und heller Stuhl – hervorgerufen durch eine Störung des Gallentransportes aus der Leber. Nicht selten tritt ein starker Juckreiz auf, da die Gallensäuren Hautrezeptoren reizen. Grundsätzlich sind die Leber-Werte in den Laboruntersuchungen erhöht, was diagnostisch sehr wertvoll ist, insbesondere dann, wenn eben keine Symptome sichtbar sind.

Wo und wie kann man sich die Erkrankung holen?

Nowak: Die Hauptübertragungswege bei Hepatitis A und E sind Schmierinfektionen, Lebensmittel- und Trinkwasserkontamination. Bei den Varianten B, C und D ist es der Blutweg – über Körperflüssigkeiten, Blut, etwa über Verletzungen oder Geschlechtsverkehr. Theoretisch auch über verunreinigte Blutkonserven – wobei diese auf Kontamination getestet werden, bevor sie in den Umlauf kommen.

Wir kann man sich wirksam gegen eine Hepatitis-Erkrankung schützen?

Nowak: Vor Hepatitis A kann man sich grundsätzlich durch eine konsequente Hygiene schützen. Wenn man in Gegenden ist, in denen nicht die hiesigen Hygienestandards herrschen, sollte man kein Wasser aus der Leitung trinken, keinen rohen Fisch oder Fleisch verzehren und sich vor der Reise impfen lassen. Für die Varianten C, D und E gibt es keine Impfungen, wohl aber für die Variante B. Die ist auch sehr wichtig und lange schon Bestandteil der Impfkampagne des Robert-Koch-Instituts. Die Grundimmunisierung wird bereits im Rahmen der ersten U-Untersuchungen für Kleinkinder vorgenommen. Auch medizinisches und pflegerisches Personal sollte Impfschutz haben.

Gibt es Personengruppen, die besonders betroffen sind?

Nowak: Ja, vor allem Menschen, die regelmäßig Bluttransfusionen erhalten, Dialyse-Patienten, Menschen, die intravenösen Drogenkonsum betreiben, häufig wechselnde Geschlechtspartner haben sowie Vorerkrankte, etwa unter Chemotherapie, Immunsuppression oder mit Erkrankungen des Blut- und Immunsystems.

Gibt es Länder, in denen die Hepatitis besonders häufig auftritt?

Nowak: Am häufigsten gibt es Hepatitis A in den Ländern Südostasiens, in Russland, in Afrika, im Mittelmeerraum und in Südamerika. In China, Südostasien und dem Mittleren Osten kommt vor allem Hepatitis B vor. In Westeuropa, Nordamerika und Kanada ist es durch Vorsorge- und Impfprogramme zu einem Abfall der Hepatitis-B-Träger auf unter ein Prozent gekommen.

Kann Hepatitis geheilt werden?

Nowak: Heilung – da muss ich ganz klar „jein“ sagen. Je nach Virusvariante und Verlauf muss man nur die Symptome wie Schmerz- und Fieber lindern, kann die Ausheilung abwarten. Die Menschen, die akut erkrankt sind, sollen möglichst symptomarm über die Dauer der Erkrankung gebracht werden. Bei Hepatitis C, die chronisch verläuft und unbehandelt nahezu immer zu schweren Folgekomplikationen führt, muss man auf wirksame Medikamente zurückgreifen. Es gibt mittlerweile über 30 antivirale Wirkstoffe, mit denen es gelingt, das Viruswachstum zu stoppen. Man bekommt allerdings das Virus nicht aus dem Körper – eine Heilung ist daher per Definition nicht möglich. Man kann aber die Virusvermehrung so weit herunterregeln, dass man im Labor keine nachweisbare Virusproduktion mehr feststellen kann. Im Grunde ist es somit ähnlich wie bei einer HIV-Erkrankung.

Warum handelt es sich bei der Hepatitis um eine meldepflichtige Erkrankung?

Nowak: Das hängt mit dem Infektionsweg und der Häufigkeit zusammen. Man muss die Erkrankung dem Gesundheitsamt melden, um lokale Ausbrüche erkennen zu können, aber auch um Infektionsquellen zu erkennen. Das bedeutet – gibt es irgendwo einen Betrieb, etwa für Lebensmittelherstellung, in dessen Umfeld sich Hepatitis-Fälle häufen? Da stellt sich dann die Frage: Gibt es ein Problem mit dem Hygienekonzept? Bei chronischen Hepatitis-Fällen gilt, dass immer ein potenzielles Infektionsrisiko durch die Erkrankten besteht. Wenn man mit diesen Menschen arbeitet und dabei mit Körperflüssigkeiten in Kontakt kommt, sollten entsprechende Schutzmaßnahmen zur Vermeidung einer Selbstinfektion ergriffen werden. Es müssen übrigens sowohl der Arzt, der die Diagnose stellt, als auch das Labor, das den Antikörper-Nachweis und Viruslast erbracht hat, dem Gesundheitsamt Bescheid geben.

Kommt sie in Deutschland häufig vor?

Nowak: Das Robert-Koch-Institut erhielt im vergangenen Jahr 670 Meldungen zur Hepatitis A. Es ist aber eine hohe Dunkelziffer anzunehmen, da viele Fälle aufgrund des milden Verlaufes gar nicht erkannt und somit nicht gemeldet werden. Bei der Hepatitis B lag die Zahl in den letzten Jahren stabil bei etwa 5000 Fällen, 2021 waren es aber 8000 und 2022 sogar 16.000. Ich glaube, dass die deutliche Steigerung mit den Kontaktbeschränkungen durch Corona zusammenhängt – es ist ein „Aufholen“ aus den vergangenen drei Jahren. Bei Hepatitis D sind es ungefähr 100 Fälle pro Jahr und bei der Variante E ungefähr 3500 Fälle pro Jahr. Das ist durchaus wenig, auf die Zahl der Einwohner gerechnet.

Hintergrund

Organ: Die Leber ist erstaunlich zäh – und kann sich sehr gut regenerieren. So kann ein Teil absterben oder beschädigt werden, und solange mindestens die Hälfte des Organs noch intakt ist, kann das Gewebe unter Umständen neugebildet werden.

Mythos: Diese Fähigkeit des Organs ist schon in der Antike bekannt: Prometheus wird von den Göttern für die Weitergabe des Feuers bestraft – ein Adler hackt ihm täglich ein Stück seiner Leber ab, das bis zum nächsten Tag nachwächst.