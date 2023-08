Einbruchserie an Schulen geht weiter

Unbekannte stehlen einen Tresor aus der Katholischen Grundschule.

Wermelskirchen. Es gab einen weiteren Einbruch an einer Grundschule in Wermelskirchen. Die gute Nachricht ist: An die iPads der Schülerinnen und Schüler sind die Einbrecher nicht herangekommen.

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in die Katholische Grundschule in Wermelskirchen eingebrochen und haben dort sehr viel Verwüstung angerichtet. Unter anderem ist es den Einbrechern gelungen, gewaltsam einen Tresor aus einem Schrank zu reißen und mitzunehmen.

Tablets und iPads waren nicht in der Schule untergebracht

Allerdings: Die iPads der Schülerinnen und Schüler konnten sie nicht entwenden. Denn: Nachdem sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Schwanenschule, der Sekundarschule und der Volkshochschule während der Sommerferien Mitte Juli verschafft hatten, hatte das Schulverwaltungsamt umgehend reagiert und aus allen weiteren Schulen in der Stadt iPads und Tablets abholen lassen.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit aber noch ermittelt. Mit dem Einbruch in der Katholischen Grundschule setzt sich die Einbruchserie an Schulen im Rheinisch-Bergischen Kreis fort. kc