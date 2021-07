Kriminalität

Ungewöhnliche Beute machten Einbrecher am späten Mittwochabend.

Zwischen 20 und 22 Uhr stiegen Unbekannte in eine Souterrainwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mannesmannstraße ein. Durch mehrfaches Aufbohren des Fensterrahmens eines rückwärtigen Schlafzimmerfensters gelangten die Täter in die Wohnung. Sie entkamen unerkannt mit zwei Teppichen und Bargeld. Hinweise an die Polizei: Tel.: (0 22 02) 2 05-0. red