Einbrecher kommen durchs Fenster

Kriminalität

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 8 und 10 Uhr durch ein geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Herrlinghausen in Wermelskirchen eingebrochen.

Wermelskirchen. Der oder die Täter begaben sich dann augenscheinlich in das Schlafzimmer, das sie von innen verschlossen und durchsuchten. Anschließend flüchteten sie unerkannt durch das Schlafzimmerfenster.

„Zur Tatbeute konnten bislang keine Angaben gemacht werden“, heißt es in der Mitteilung der Kreispolizei. -nal-

Hinweise: Tel. 02202-2050.