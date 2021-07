Einbrecher können Tresor erneut nicht knacken

Kriminalität

+ © Symbolfoto: Robert Schlesinger/dpa © Symbolfoto: Robert Schlesinger/dpa

In ein Fachgeschäft für Futtermittel ist in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen worden.

Zwischen 21.30 und 7.30 Uhr waren die Einbrecher auf der Burger Straße aktiv. Sie brachen ein Fenster auf, an dem bereits am Freitag, 12. Mai, der Einstieg erfolgte. Beute machten die Diebe erneut nicht. Obwohl sie sich mit einer Flex mühten, den Tresor zu knacken, hielt dieser stand. Nach erster Durchsicht fanden sie auch in Schränken und Schubladen keine Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: (02202) 205-0 entgegen. red