„Ein Wochenmarkt befindet sich immer im Wandel“

Arne Feldmann ist Leiter des Ordnungsamtes in Wermelskirchen.

Wie steht es eigentlich um den Wochenmarkt in Wermelskirchen? Ordnungsamtsleiter Arne Feldmann spricht über die aktuelle Lage.

Von Alexandra Rüttgen

Wermelskirchen. „Wochenmärkte kämpfen ums Überleben“, „Marktbeschicker leiden unter Nachwuchsmangel“, das sind Schlagzeilen, die häufig auftauchen. Sie betreffen die Anbieterseite. Doch auf der Nachfragerseite hat sich die Lage verbessert. Welche Auswirkungen das auf den Markt in Wermelskirchen hat, erläutert Arne Feldmann, Leiter des Ordnungsamtes.

Herr Feldmann, wie viele Marktbeschicker gibt es auf dem Wermelskirchener Wochenmarkt, wenn wirklich alle da sind?

Arne Feldmann: Aktuell gibt es 16 feste Beschicker.

Ist dies aus Sicht der Stadtverwaltung eine genügend große Anzahl oder hätte sie gerne noch mehr Marktbeschicker, um den Wochenmarkt attraktiver zu machen?

Feldmann: Natürlich ist es immer erstrebenswert, einen Wochenmarkt in Größe und Angebot für die Bürgerinnen und Bürger attraktiv zu gestalten. Einzelne Warengruppen sind derzeit nur wenig bis gar nicht vertreten. Dabei ist allerdings auch immer das vorhandene Platzangebot am Standort zu berücksichtigen. Und auch, dass es an einzelnen Warengruppen kein Überangebot gibt. Aktuell gibt es mehrere Beschicker, die wochenweise auf freie Plätze – zum Beispiel aufgrund von Urlaubszeiten – gestellt werden können.

Welche Art von Beschickern würde sich die Stadt noch wünschen?

Feldmann: Grundsätzlich sind alle Warengruppen des täglichen Bedarfs abgedeckt. Als Ergänzung würden Spezialangebote wie beispielsweise Ziegenkäse, Meeresfrüchte oder Marmeladen als Ergänzung in Betracht kommen.

+ Aktuell gibt es 16 feste Beschicker auf dem Wermelskirchener Wochenmarkt. © ms

Gibt es bei den Marktbeschickern ein Nachwuchsproblem und bekommt dies auch die Stadt Wermelskirchen zu spüren?

Feldmann: Bisher können wir auf dem Wochenmarkt in Wermelskirchen entstehende Lücken immer auffüllen.

Gibt es aktuell noch weitere Bemühungen seitens der Stadtverwaltung, den Wochenmarkt in Wermelskirchen noch weiter zu attraktivieren?

Feldmann: Ein Wochenmarkt ist immer in einem stetigen Wandel. Aktuell sind wir – und auch die Beschicker – mit dem Status quo zufrieden. Was allerdings nicht heißt, dass wir nicht die Augen und Ohren offen halten für Neuerungen in diesem Bereich.