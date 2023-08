Ein Umzug voller jubelnder Menschen

Der Festumzug zum 150-jährigen Stadtjubiläum startete pünktlich, und er lief bei strahlendem Wetter.

Wermelskirchen. Schon kurz nach zehn Uhr ziehen Menschen zur Aufstellungsfläche des Festumzugs. Stimmen sind von allen Seiten zu hören – dunkle mischen sich mit hellen. „Ich bin auch schon sehr aufgeregt“, sagt Bürgermeisterin Marion Lück, die gerade auf den städtischen Festwagen klettert, „Wie alle hier um mich herum.“ Der Festwagen ist geschmückt mit Luftballons und Fähnchen – „150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen“ ist zu lesen. „Ich bin begeistert von der Stimmung und vor allem vom Wetter, das ist genau richtig, so muss es sein.“

+ Tanzend dabei waren auch die Kinder und Jugendlichen der Ballettschule MoMo. © Doro Siewert

Punkt 12 Uhr fährt der erste Wagen an. Gegen 12.15 Uhr ziehen die Fußgruppen und Wagen über die Kölner Straße. „Ich bin begeistert, was Wermelskirchen auf die Beine gestellt hat“, sagt Elke Gerhards. „So ein schöner Zug.“

Als Tiere verkleidet, in bunten Shirts oder einheitlichen Kappen – alle Gruppen haben sich etwas besonders einfallen lassen. „Wir sind als Superfrauen dabei“, sagt Bettina Dangel, die mit der Stadtbücherei zieht. Maskottchen Wermel sitzt im Bollerwagen, und die Frauen tragen ein Transparent: „Lesen ist unsere Superkraft“.

Die Stadtführerinnen und Stadtführer haben sich in Kostüme gewandet. Puppe Paulchen fährt im historischen Kinderwagen mit. „Wir haben alle unsere Teller leer gegessen und die Daumen für gutes Wetter gedrückt“, sagt Stadtführerin Barbara Spiegel-Lein. „Es hat geklappt.“ Und Christian Ballsieper, Zugführer des Deutschen Roten Kreuzes, sagt: „Wir ziehen hier mit einer kleinen Gruppe des Jugendrotkreuzes im Zug mit. Während unsere Kolleginnen und Kollegen mit 40 Mann und Frau unterwegs sind und den Menschen helfen.“ Eindrucksvoll sind die Gruppen des CVJM. Eine kleine fährt sogar auf Rollerblades im Zug mit.

+ Der Turn- und Gymnastikverein Dhünn hielt immer wieder an, um das bunte Tuch hochschweben zu lassen. © Doro Siewert

Etwa 3500 Menschen nehmen am Zug teil. Viele Kindertagesstätten und Schulen haben sich in bunte Kostüme verkleidet. Die Schwanenschule, zu erkennen an kleinen Schwänen aus Papier an den Kappen der Kinder, Eltern und Lehrer, hatte die Blasmusikgruppe der Musikschule dabei. „Unsere Schule hat unter der Leitung von Isabell Steinmetz mehrere Monate für den Samba-Auftritt geübt“, sagt die Lehrerin der Verbundschule Regine Ortlinghaus. „Und unsere Gruppe zeigt, was man auf Eimern und anderen Dingen aus dem Baumarkt für Rhythmen schlagen kann“, sagt Jens Mayland, der Leiter der Wermelskirchener Musikschule. Und auch die Lebenshilfe ist dabei.

So sehen die Zuschauer nicht nur ein buntes Bild an sich vorbeiziehen, sondern es klingt mal volkstümlich, mal kölsch, mal poppig, mal punkig, mal afrikanisch und auch arabisch. Und auch das Bergische Heimatlied fehlt nicht: „Wo die Wälder noch rauschen . . .“ wird gespielt.

Vom Geschichtsverein, über das Haus der Begegnung, Karnevalsgruppen aus Dhünn und Dabringhausen, Unternehmen, wie beispielsweise die Bergische Apotheke, der SGV, die Radfahrerinnen und Radfahrer des ADFC, Mitglieder der Städtepartnerschaft Wermelskirchen-Loches, die CDU und SPD, Sportvereine, viele Kulturvereine sowie das AJZ Bahndamm – alle reihten sich in den Festumzug ein, um zu zeigen: „Wir gehören dazu.“ Dazu gehörten auch Menschen, die ihre Wurzeln in Afrika oder der Ukraine haben – sie ziehen bei „Willkommen in Wermelskirchen“ und beim Internationalen Stammtisch mit.

Sicherheit

Für die Sicherheit der Teilnehmenden, aber auch der Zuschauer war bestens gesorgt. Das DRK war mit 40 Personen unterwegs, die Feuerwehr fuhr nicht nur mit im Zug, die Verkehrskadetten von Solingen regelten den Verkehr an der Eich und Dabring-hauser Straße. Das THW war mit im Zug, Polizei und Ordnungsamt hielten sich diskret zurück.

Kommentar von Susanne Koch: Die Mühe war zu sehen

+ susanne.koch@rga.de © Christian Beier

Der Festumzug in Wermelskirchen ist rundum gelungen. Den Initiativen und Gruppen war anzusehen, dass sie sich schon lange auf ihren großen Auftritt vorbereitet haben. Sehr zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und über das eigene Auftreten hinaus hatten viele Gruppen und Initiativen auch Musik im Gepäck. Durch Posaunenchöre, Spielmannszüge, Blasorchester, Samba-Gruppen, Stomp-Musik und sogar Punk auf dem Wagen des AJZ-Bahndamm.

Der Festumzug hat eines gezeigt: Die Stadt und der Marketingverein WiW haben gerufen und viele Vereine und Initiativen – natürlich auch aus Pohlhausen, Hünger, Tente, Dhünn und Dabringhausen – haben gezeigt: „Wir gehören dazu. Wir alle sind Wermelskirchener.“ Das ist ein schönes Kompliment, das sie der Stadt gemacht haben. Und es beweist, dass alle noch enger zusammenrücken können.

Der Festumzug war Leben pur. Belohnt durch strahlendes Wetter.