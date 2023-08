Ein Schriftzug für die Ewigkeit

Mandy Delan braucht eine ruhige Hand: Sie bereitet das Goldene Buch der Stadt vor.

Wermelskirchen. Eine ruhige Hand braucht Mandy Delan. Sie hat eine besondere Aufgabe, die sehr viel Vorsicht erfordert. Denn: Aktuell ist die 30-Jährige mit der filigranen Arbeit beschäftigt, das Goldene Buch der Stadt Wermelskirchen für den großen Auftritt beim Festakt am kommenden Samstag vorzubereiten. Eigentlich ist sie in der Stadtverwaltung Wermelskirchen in der Bauunterhaltung tätig und zuständig für anstehende Zeichenarbeiten von städtischen Gebäuden.

Mit Schablone und Tuschefüller, einem sogenannten Rapidograph von Rotring mit der Strichstärke von einem Millimeter, erstellt die Technische Zeichnerin den Schriftzug „Festakt der Stadt anlässlich der Feierlichkeiten zu 150 Jahre Stadtrechte Wermelskirchen am 12. August 2023“.

Trotz Schablone sei dabei besonders das „W“ herausfordernd zu zeichnen, verrät Mandy Delan, die ihre Ausbildung zur Technischen Systemplanerin für Versorgungs- und Ausrüstungstechnik in Köln absolviert und anschließend das Studium Bautechnik – Hochbau belegt hat. Denn: „Einen kleinen Teil des W muss man freihändig zeichnen“, sagt sie. Damit das auf dem dicken, kostbaren Papier auch fehlerfrei funktioniert, „mache ich vorab immer ein paar Probebuchstaben auf einem Schmierzettel, damit es im Goldenen Buch dann ordentlich aussieht.“

Besonders findet sie die aufwendigen Zeichnungen und die kunstvolle Schrift der Stadtchronik, die bei der Erstellung des Buches 1964 akribisch gezeichnet worden sind. „Das ist ein echtes Kunstwerk“, begeistert sich Mandy Delan, die heute in ihrem Job weniger mit Stiften, sondern mehr mit dem Computer und entsprechenden Programmen Gebäudeplanungen erstellt.

Den Schriftzug, den sie zunächst vorsichtig mit Bleistift und erst dann mit Tusche für den Festakt in das 11,25 Kilogramm schwere Goldene Buch gezeichnet hat, werden am Samstag, 12. August, hochrangige Gäste sehen. Unterschreiben werden das berühmte Buch dann an diesem Tag Bundesfinanzminister Christian Lindner, Innenminister Herbert Reul, Bürgermeisterin Marion Lück, Landrat Stephan Santelmann sowie die beiden Bundestagsabgeordneten Hermann-Josef Tebroke und Maik Außendorf. Im Goldenen Buch finden sich übrigens schon Fotos, auf denen Christian Lindner zu sehen ist. Eintragen wird er sich jedoch in das Buch, in dem 1964 als erstes der damalige NRW-Ministerpräsident Franz Meyers unterschrieben hat, beim Festakt zum ersten Mal.

Nach der feierlichen Veranstaltung für etwa 300 geladene Gäste wird das Goldene Buch wieder in einen verstärkten Sicherheitsschrank in einem mehrfach gesicherten Raum im Rathaus gebracht. Hier liegt es gut geschützt vor äußeren Einflüssen.

Die Unterzeichner werden unterdessen zum Platz unter dem Weihnachtsbaum wechseln, wo am Samstag, 12. August, bereits um 12.30 Uhr das große Bürgerfest zum Geburtstag der Stadt startet. Bei Livemusik der Brasshoppers Bigband, der Lokalmatadoren Chili Vanilli und der Coverband Zentury XX, die ab 21 Uhr mit Hits der 70er, 80er und 90er für Partystimmung sorgt, wird dann ausgelassen Geburtstag gefeiert.