Ein Schatz im Obergeschoss der Kirche

Die Michaelskapelle existiert seit 1180 – länger als jeder andere Raum in Wermelskirchen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Stufen sind durchgetreten. In dem starken, massiven Stein hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen. Vor fast 850 Jahren haben die Handwerker die Stufen in die dicke Wand des Kirchturms geschlagen. Wer heute im Turm die Abzweigung durch die kleine Tür nimmt, tritt also in die Fußspuren unzähliger Generationen zuvor. Nichts hat sich an diesem Ort, an diesen Stufen seit 1180 verändert.

Am Ende der Treppe öffnet Pfarrer Volker Lubinetzki die kleine, deutlich jüngere Holztür. Sie führt zum ältesten Raum der Stadt: zur Michaelskapelle. Der Pfarrer schaltet das Licht ein. Wo früher Kerzen das alte Gewölbe erhellten, sorgen jetzt Strahler für warmes Licht. Pfarrer Lubinetzki sieht sich um. „Im Moment dient der Raum wieder als Abstellraum“, sagt er dann und deutet auf die Orgelpfeifen, die hier seit 2017 auf ihre Rückkehr in das große Instrument in der Stadtkirche warten.

Name soll vermutlich an Erzengel Michael erinnern

Die besondere Atmosphäre schwingt trotzdem unter dem Gewölbe. Irgendwer hat ihm in den vergangenen Jahrzehnten den Namen Michaelskapelle gegeben. „Der Name soll wohl an Erzengel Michael erinnern“, meint Lubinetzki, „welchen Namen das Räumchen früher getragen hat, wissen wir nicht.“ Genauso unbekannt ist die Funktion der kleinen Michaelskapelle. In vielen anderen Kirchen diente ein Raum im ersten Obergeschoss des Turms als Schutz- und Trutzraum. Der Turm sollte Stadt und Kirche vor drohenden Gefahren schützen. Und weil diese Gefahr nach uralter Vorstellung grundsätzlich aus dem Westen nahte, der auch für das schlechte Wetter zuständig ist, wurden die schützenden Kirchtürme an der Westseite der Kirche errichtet.

„Wir wissen allerdings nicht, ob dieser Raum jemals als Schutzraum genutzt wurde“, sagt Lubinetzki. Und auch andere Nutzungsideen kommen eher nicht in Frage und bleiben ein Geheimnis: Der Raum habe keine direkte Verbindung zum Kirchraum, die große Orgel versperrt die Sicht aus der Kapelle auf die Kanzel. „Vielleicht haben die Menschen die Kapelle als zweiten Gottesdienstraum genutzt“, sagt Lubinetzki. Fest steht nur: Während viele Häuschen in der Altstadt rund um die Kirche den großen Feuern zum Opfer fielen, blieb der Turm stehen – zumindest sein Fundament. „Das ist der älteste, ursprüngliche Teil des Turms“, sagt Lubinetzki und deutet auf die alten Steine. Die oberen Teile des Turms seien deutlich jünger. „Aber dieser Teil trägt seit jeher das Gewicht“, erklärt der Pfarrer.

Dann allerdings geriet der kleine Raum in Vergessenheit. Die meisten Menschen in der Gemeinde wussten nicht um seine Existenz. Gelegentlich stellten die Küster Bänke hier ab. „Es war eine Art Rumpelkammer“, sagt Lubinetzki. Als die Stadtkirche 2002 allerdings grundlegend saniert wurde, entdeckte die Gemeinde das kleine Räumchen wieder für sich. Unter der Federführung von Pfarrer Ulrich Seng sollte die Michaelskapelle wieder nutzbar gemacht werden. Der Raum bekam einen neuen Anstrich, der seine Geschichte und sein Alter berücksichtigte. Unaufdringliche Lampen wurden angebracht, die das Gewölbe in Szene setzen. Steckdosen wurden installiert. Und trotzdem wirkt der würfelförmige Raum weiterhin ursprünglich. „Heute ist die Michaelskapelle wieder ein kleiner Schatz“, sagt der Pfarrer.

Hintergrund

Mit der Renovierung fanden immer wieder Menschen den Weg in die Michaelskapelle: Pfarrer Seng lud regelmäßig zum Meditieren und zum ökumenischen Taizégebet in den Raum ein. Kleine Bänke, die im Kreis gestellt wurden, füllten zu diesen Anlässen die Kapelle. Gelegentlich feierten Familien hier die Taufe ihrer Kinder oder Ehepaare gaben sich im ganz kleinen Rahmen das Ja-Wort. Auch künftig soll der Raum wieder genutzt werden.