Ein Pkw brennt in Eifgen aus

Am Dienstag wurde die Feuerwehr kurz vor 16 Uhr zu einem Pkw- Brand zum Wanderparkplatz im Eifgen alarmiert. Als die Feuerwehr ankam, stand der Pkw bereits in Flammen. Das Feuer war schnell gelöscht. Da jedoch die Gefahr bestand, dass das Löschwasser samt Kraftstoff in den Eifgenbach fließen könnte, wurde ein Damm aus Bindemitteln, Schläuchen und Sandsäcken durch die Einsatzkräfte gebaut. kc