Ein Kreativprojekt im Sinne der Weihnachtsbotschaft

Gesangslehrerin Petra Weber sucht Kinder, die im Dezember bei einem Singspiel mitmachen wollen.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen.Ein großes Publikum, knisternde Weihnachtsfreude und der erste Auftritt auf den Brettern, die die Welt bedeuten: Gesangslehrerin Petra Weber lädt Kinder zum Weihnachtssingspiel ein. Im September beginnen die Proben für das große Projekt im Vereinshaus Kleine Linde. Und Petra Weber ruft zum Mitmachen auf. Auf dem Spielplan soll ab 15. Dezember die Weihnachtsbotschaft stehen. Bis dahin sind 14 gemeinsame Proben geplant. „Es ist unser Anliegen, gerade nach der Corona-Zeit, ein Kreativangebot in Gemeinschaft anzubieten und die Weihnachtsbotschaft zu gestalten“, erklärt Petra Weber. Eingeladen sind alle Kinder zwischen sieben und elf Jahren, die Freude haben an Musik und Melodien, an gemeinsamen Proben und Schauspiel.

So läuft das Projekt ab

„Wir freuen uns, Kinder in unserem Haus zum Singen einzuladen und somit die Singkultur und die Musikalität der Kleinen zu fördern“, sagt die Sängerin und Gesangspädagogin. Die Jungen und Mädchen ab der zweiten Klasse sollen dabei auch die Chance bekommen, an ihren eigenen Stimmen zu arbeiten. So sind kleine, kindgerechte Soloparts geplant – gesprochen und gesungen. Spaß an der Musik ist genauso gefragt wie Lust am Schauspiel. Jedes Kind bekommt dafür ein Text- und Liedheft. „Beim Auswendiglernen wäre die Unterstützung der Eltern zu Hause wünschenswert“, sagt Petra Weber. Beim Projekt selbst bekommt die Sängerin Unterstützung von Grundschullehrerin Sylvia Musaeus. Jasmin Riemann hat sich bereiterklärt, kreative Kostüme für die Kinder zu nähen. Am dritten Advent will Weber das Singspiel mit den Kindern dann auf die Bühne im Vereinshaus in Kleine Linde bringen.

Hinter dem Projekt steht der „Verein für christliche Gemeinschaft und Jugendpflege“, der das Vereinshaus in Kleine Linde zwischen Stumpf und Dhünn-Talsperre mit regelmäßigen Veranstaltungen mit Leben erfüllt. Im Januar 2020 hatten Petra und Christoph Weber im „Verein für christliche Gemeinschaft und Jugendpflege“ eine neue Ära eingeläutet: Nachdem die Mitgliederzahlen immer weiter zurückgegangen waren, hatten die Webers einen Generationenwechsel markiert. „Wir wollen diesen Ort unbedingt erhalten, damit er den Menschen auch künftig zur Heimat werden kann“, betonte Christoph Weber damals bei der Staffelübergabe. Mit dem neuen Vereinsvorstand öffnete sich das Haus – für Kreativität und Tanz, Kunst und Musik und auch für Themen rund um Gesundheit und Literatur. So hat nun auch das Singprojekt einen Ort unter dem Dach gefunden und damit ein Angebot für die Jüngsten.

Petra Weber hat der Musik in der Region bereits in der Vergangenheit eine Bühne geboten. Mit ihren Gesangsschülern lädt sie regelmäßig zu Konzerten ein. Dann zeigen die Sänger aller Altersklassen ihr Können meist in der Evangelischen Kirche in Dabringhausen. Sie hat auch Chöre in Kleine Linde und Hückeswagen geleitet. Und sie steht auch selbst als Sängerin „Pe“ Weber auf der Bühne, begleitet von Flügel und Violine und mit großen Gefühlen im Gepäck – inzwischen hat sie sich auch als Sprecherin ausbilden lassen. „Musik verbindet Menschen und öffnet Herzen“, ist sich die Künstlerin sicher. Sie liebe es, Gefühle in Töne zu kleiden. Und dazu ermutigt sie auch ihre kleinen und großen Gesangsschüler. Das gilt nun auch für die Jüngsten: Beim Singspiel sind alle Kinder willkommen, die Lust an Musik haben.

Wann wird für das Singspiel geprobt?

Proben sind immer dienstagnachmittags von 16 bis 17 Uhr vorgesehen. Mit der Teilnahme am Projekt ist eine Spende von 150 Euro pro Kind für Vereinszwecke vorgesehen. 40 Euro sind bereits bei der Anmeldung zu überweisen. Sollte die Zahlung des Betrages Familien nicht möglich sein, gebe es Fördermöglichkeiten, informieren die Organisatoren. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht nötig. Bringt ein Kind aber Singerfahrung mit, kann das bereits im Anmeldeformular vermerkt werden – um dann eine Berücksichtigung während der Probearbeiten zu finden.

Hintergrund

Kontakt: Insgesamt 20 Kinder können am Weihnachtssingspiel teilnehmen. Anmeldungen und Fragen nimmt Petra Weber entgegen – per E-Mail an pe.weber11@mail.com oder unter Tel. 0179-4756941.

Termin: Proben finden immer dienstags von 16 bis 17 Uhr an folgenden Terminen statt 5., 12., 19. und 26. September, 17., 24. und 31. Oktober, 7., 14., 21. und 28. November, 5. und 12. Dezember.

Kosten: Teilnehmer sollen eine Spende von 150 Euro pro Kind zugunsten des Vereins vornehmen.