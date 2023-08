Ein intimes Konzert vor 100 Besuchern

Gráinne Hunt im Haus Eifgen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Wer sich auf ein intimes Wohnzimmerkonzert im Rahmen der „Celtic Voyage“-Reihe im Haus Eifgen gefreut hatte, wurde, nun ja, in gewisser Hinsicht enttäuscht. Denn als die irische Sängerin Gráinne Hunt die Bühne betrat, nur mit ihrer Akustikgitarre im Gepäck, sah sie sich einem vollen Haus gegenüber.

Es waren bestimmt rund 100 Folk-Freunde gekommen, um der kleinen Frau mit der großen Stimme und ihren Songs zuzuhören, die geradewegs vom renommierten Haldern-Pop-Festival am Freitagabend nach Wermelskirchen gekommen war. Bei erfreulich schönem Wetter, wie sie ergänzte. „Schade, dass es wohl morgen schon wieder regnen wird – ich habe mir in Haldern Gummistiefel kaufen müssen“, sagte sie – wobei Gummistiefel das einzige deutsche Wort war, eines der wenigen, die sie kenne, wie sie schmunzelnd ergänzte.

Stimme von Gráinne Hunt erinnert an Tracy Chapman

Es war aber unabhängig vom großen Zuschauerzuspruch dennoch ein überaus intimes Konzert, das Gráinne Hunt präsentierte. Ihre Stimme, so hatten Beobachter festgestellt, erinnere an Tracy Chapman oder die leider viel zu früh verstorbene The-Cranberries-Sängerin Dolores O‘Riordan – und das wurde auch ganz richtig beobachtet. Eine etwas tiefere Stimmlage und eine überaus kräftige Stimme, dazu latent melancholische, aber doch im Grunde vollkommen positive Melodien, die in mitreißende und packende Songs gepackt wurden, die zugleich jedoch eine sanfte Zerbrechlichkeit transportierten, so dass man sich wirklich ein deutlich kleineres Publikum um sich herum wünschte. Nicht, weil man diese wunderschöne Musik nicht teilen wollte, sondern weil sie so einfach besser wirken würde.

Das war aber nun wirklich Jammern auf ganz hohem Niveau, denn immerhin war man nicht auf einem großen Festival mit einer Vielzahl mehr an Zuschauern. Und außerdem gab es, wie immer bei den Konzerten der „Celtic-Voyage“-Reihe, Guinness und Irish Stew, vom Kultin-Vorsitzenden Adrian Kunitz selbst gekocht. Das war Atmosphäre pur, die zusammen mit der Musik eine geradezu magische Stimmung ergab, der man sich nicht zu entziehen vermochte. Klar, es war mehr Geklapper, hier klirrte ein Glas, dort unterhielt sich jemand zu laut, aber dennoch setzte sich Gráinne Hunt mit ihrer Stimme und der dezenten Gitarrenbegleitung immer durch. Sei es mit eigenen Songs, von denen sie in den vergangenen Jahren „eine ganze Menge geschrieben“ habe, wie sie in ihren zahlreichen kurzweiligen Ansagen mitteilte.

Darunter waren auch Songs, die sie in einer Online-Songwriter-Gruppe geschrieben hatte, und von denen sie noch gar nicht wusste, was einmal mit ihnen geschehen sollte. Aber ein Song wie „Turning But I’m Not Sure“ war viel zu gut, um nur auf Konzerten gespielt zu werden. Früher, so sagte Gráinne Hunt schmunzelnd, habe sie nach dem Motto verfahren: „I don’t play covers and shit“ – sinngemäß: „Mit Cover-Versionen gebe ich mich nicht ab“. Dass das keine gute Einstellung sei, habe sie recht bald verstanden. Wie gut, denn sonst wäre dem Publikum eine wunderbare Version eines der wunderschönsten Liebeslieder von Tom Waits entgangen: „I Hope I Don’t Fall In Love With You“.