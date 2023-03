Ein halbes Jahrhundert voller Melodien

Der Posaunenchor in Tente feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen – mit einem großen Konzert und lebendigen Erinnerungen.

Von Theresa Demski

Kein Winkel im Gemeindehaus in Tente ist in diesem Moment ohne Musik. Die Posaunen in der letzten Reihe zeigen ihre ganze musikalische Kraft, die Trompeten gesellen sich genauso dazu wie das Horn. Flöten und Klarinetten steuern helle Töne bei. Und Miriam Block hüpft fast ein bisschen mit dem Dirigentenstab. Hochkonzentriert wandert ihr Blick von den Noten zu den Musikern. Ausdrucksstark mahnt sie mal hier zur Ruhe, mal dort zum Tempo. Mit einem Handschlag unterbricht sie die Melodie. Es ist fast so, als müssten nach dem musikalischen Kraftakt erstmal alle tief durchatmen. Aber die Dirigentin hebt bereits wieder den Arm. „Kein Ritardando“, fordert sie und ergänzt dann noch: „Und achtet auf die Triole“.

Die Musiker des Posaunenchors Tente setzen an der gleichen Stelle erneut ein. Nach ein paar Takten unterbricht Miriam Block aber erneut. „Wir versuchen es noch mal“, sagt sie. Und wieder setzen die Instrumente im gleichen Takt an. Das unglaubliche Volumen der Musik füllt wieder den Raum und dieses Mal endet das Stück mit dem großen Finale und dem zufriedenen Lächeln der Dirigentin. Dieses Mal ist das Luftholen noch mehr ein Aufatmen.

„Bis wir so zusammenspielen können, ist es ein hartes Stück Arbeit“, wird Miriam Block später sagen und von Registerproben berichten, von monatelangem Training, bei dem keiner auf der Strecke bleibt. „Die einen Musiker haben mehr Erfahrung, die anderen weniger: Am Ende spielen wir alle gemeinsam“, wird Miriam Block betonen. Keiner solle frustriert aus einer Probe gehen. An diesem Mittwochabend liegt nach dem gelungenen Abschluss jedenfalls Zufriedenheit in der Luft. Es sind noch drei Wochen bis zum großen Jubiläumskonzert – und die Melodien klingen.

+ „Fast ganz Tente spielte mit“: Ein Bild aus dem Jahr 1981. Hier stellten sich die Musiker des Posaunenchores zum Gruppenfoto auf. © Posaunenchor Tente

Rund 30 Musiker spielen heute beim Posaunenchor in Tente mit, dazu kommt das Nachwuchsorchester und Musiker, die neuerdings auch in Kooperation mit der Musikschule ausgebildet werden. Viele der Musiker haben ihre eigene Geschichte mit dem Posaunenchor. Dazu gehört Georg Stock, der seit der ersten Stunde mitspielt. Er war gerade zehn Jahre alt, als sich der „Christliche Bläserchor“ 1973 in Tente gründete. Und dazu gehören auch Dirigentin Miriam Block und ihr Ehemann Michael. „Wir haben uns im Posaunenchor kennengelernt“, erzählt er. Und wer die druckfrische Chronik durchblättert, der entdeckt dann auch auf einem Foto von 1982 eine junge Miriam Block in der ersten Reihe samt Querflöte – neben ihr Michael Block. „Früher hat fast ganz Tente im Posaunenchor gespielt“, erzählt dann auch Ausbildungsleiter Martin Mayland und deutet auf die Bilder aus der Vergangenheit.

Als Karl Allendorf mit einigen Mitstreitern 1973 den „Christlichen Bläserkreis“ gründete, bestand auf dem Papier noch ein Tenter Posaunenchor. Erst nach dessen offizieller Auflösung sieben Jahre später wechselte das neue Ensemble seinen Namen und ist seit dem als Posaunenchor unterwegs.

Während am Anfang vor allem geistliche Musik und flotte Ständchen für Feiern und Feste zum Repertoire des Tenter Posaunenchores gehörten, setzt das Ensemble heute auf moderne Musik. „Es gibt viele Posaunenchöre in der Stadt“, sagt Martin Kretzer und denkt an die benachbarten Gemeinden in der Stadt und in Neuenhaus, „und jeder hat sein eigenes Profil.“ Zum Tenter Posaunenchor gehört die enge Bindung an seinen Stadtteil.

Besonders wird es, wenn der Funke zum Publikum überspringt

Nicht ohne Grund würden die Konzerte inzwischen wieder im Gemeindehaus stattfinden und nicht mehr im Bürgerzentrum. „Das hat auch mit unserer Identität zu tun“, sagt Martin Mayland. Und auch die enge Bindung zur Gemeinde ist geblieben – so erklingt die Musik des Posaunenchores immer wieder auch in den Gottesdiensten in Tente. „Aber jeder ist bei uns willkommen, ganz egal welcher Religion oder Konfession“, betont Michael Block und schmunzelt kurz. Das Verbindende sei eindeutig die Musik.

Ein Musikausschuss entscheidet über die neuen Stücke, die gespeilt werden sollen. „Und wir haben das Motto: Musik nicht nur für das Publikum“, erklärt Michael Block. Auch die Musiker sollen ihre Musik genießen. Und Martin Mayland erinnert sich an jene Momente, wenn der Funke von der Bühne ins Publikum überspringt. „Dann singen die Leute mit, manchmal tanzen sie auch“, sagt er, „das sind für mich die bewegendsten Momente.“

Die Lust an der Musik hat der Posaunenchor bis heute nicht verloren – erst recht nicht zum 50. Geburtstag. Nachwuchs brauche man immer, aber an Klangvolumen fehlt es dem Posaunenchor in Tente nicht – das können die Musiker zum Jubiläum einmal mehr beweisen.

Termin

Das Jubiläumskonzert „Zeitreise“ des Posaunenchors Tente findet am Samstag, 22. April, um 17 Uhr im Gemeindehaus in Tente statt. Tickets kosten für Erwachsene 12 Euro, für Schüler und Studenten sechs Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

www.pc-tente.de