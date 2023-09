Ein halbes Jahrhundert unter Druck

Inhaber denken zum 50-jährigen Bestehen von „Offsetdruck Grabowski“ nicht ans Aufhören.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Die Stickmaschine ist beschäftigt. Gerade stickt sie das Logo eines Wermelskirchener Restaurants auf ein T-Shirt. Gunnar Grabowski blickt prüfend auf das Stück Stoff. „Der größte Druck, den wir je hergestellt haben, hatte 70.000 Stiche“, sagt er. Meistens allerdings kümmert sich die Maschine in der Druckerei bei „Offsetdruck Grabowski“ eher um kleinere Logos oder Schriftzüge für Stoffstücke. „Das hier ist während der Pandemie entstanden“, sagt Gunnar Grabowski und deutet auf den Kapuzenpulli, auf dem ein Wermelskirchen-Logo aufgestickt wurde. „Ich hatte viel Zeit“, sagt er.

Gunnar Grabowski wollte die Hände nicht in den Schoß legen und sich den Sorgen geschlagen geben, also entwarf er ein Logo, das ihm schon lange im Kopf herumschwirrte. Zwei Kirchtürme, ein bisschen Mundart und der vertraute Slogan „Kleinstadt mit Herz“: Daraus zauberte er ein Wermelskirchen-Logo, programmierte die Stickmaschine und brachte es auf Textilien. „Das ist die Königsdisziplin der Textilveredelung“, sagt er mit Blick auf die Maschine, die Nadeln und bunten Fäden. Und gleichzeitig markiert sie ein neues Kapitel in einer langen Geschichte. Die meisten dieser Kapitel hat Gunnar Grabowski begleitet und mitgestaltet.

„Als Schüler wollte ich Schreiner oder Grafiker werden“, erinnert er sich an die Anfänge seiner beruflichen Geschichte. Also stellte er sich in der Druckerei Greshake an der Carl-Leverkus-Straße vor und bewarb sich um eine Ausbildung zum Grafiker. „Einen Tag zuvor hatten sie die Stelle schon vergeben“, erinnert sich Grabowski. Aber der erfahrene Drucker Greshake nahm den damals 15-Jährigen mit in die Druckerei und zeigte ihm die Arbeit der Buchdruckmaschinen. „Das war eine fremde Welt“, sagt Grabowski heute. Aber als ihm der Firmenchef eine Ausbildung zum Drucker anbot, da griff er trotzdem zu, kehrte am nächsten Tag mit seinem Vater zurück und unterschrieb den Ausbildungsvertrag.

Große Unternehmen wurden mit der Zeit aufmerksam

Damals tauchte er ein in die Geräusche und Gerüche der Druckerei. „Und ich fand Spaß an dieser Arbeit“, sagt er. Nach dem Wehrdienst kehrte er ins Bergische zurück und begann in einer großen Verlagsdruckerei in Opladen zu arbeiten – weniger Kreativität, aber hochmoderne Technik. „Das war auch die Zeit, in der sich schon die Entwicklung des Offsetdrucks andeutete“, sagt Grabowski. Anstatt jeden Buchstaben einzeln setzen zu müssen, spiegelverkehrt zu lesen und so Druckplatten zu erzeugen, kamen Aluminiumbögen ins Spiel. „Damit machten auch die grafischen Möglichkeiten einen großen Sprung“, sagt Grabowski.

Sein eigener beruflicher Sprung führte ihn nach Remscheid – um dort für ein Bastelgeschäft Schachteln und Werbung zu drucken. „Dort lernte ich viel über die Arbeiten vor dem Druck“, sagt er. Frisch gerüstet nahm er zwei Jahre später die Selbstständigkeit in Angriff. „Mit 1200 Mark in der Tasche“, erzählt Grabowski. Er kaufte eine kleine Offsetmaschine und einen Diffusionsbelichter. „Das war damals der einzige in Wermelskirchen, vernünftige Kopierer gab es nicht und diese Technik erlaubte uns, die schnelle Umsetzung von Projekten“, erklärt er. Die Menschen fanden schnell den Weg in das ehemalige Bandwirkergebäude an der Luisenstraße – bis ihm zwei Garagen vor die Nase gesetzt wurden, der Umsatz einbrach und Gunnar und Christel Grabowski umdenken mussten.

Der einzige Leerstand, den ihm ein Makler anbieten konnte, war ein Gebäude direkt an der Bundesstraße am Schwanen. „Eigentlich drei Nummern zu groß“, erzählt Gunnar Grabowski heute. Aber er nutzte die Chance – und bereute es nicht. Er baute um und aus und schuf in den hinteren Räumen eine Druckerei nach seinen eigenen Maßstäben. „Und dann gab es gleich vor der Tür, direkt an der Bundesstraße eine Ampel“, sagt er und grinst.

Hier hielten die Autos, die Fahrer blickten sich um – und entdeckten den „Offsetdruck Grabowski“. Der Laden florierte, der Umsatz stieg. Und Familie Grabowski investierte. „Ich war immer begeisterungsfähig für neue Technik“, sagt er. Inzwischen druckten die Maschinen vierfarbig, Siebdruck machte den Druck auf Kunststoff möglich. „Ich hatte null Ahnung davon“, sagt Grabowski und lacht. Als eines Tages ein Vertreter vor der Tür stand, bat Grabowski ihn hinein und bekam wertvolle Tipps.

Große Unternehmen wurden mit der Zeit auf ihn aufmerksam, Privatleute, die auch auf sein grafisches und kreatives Verständnis setzten, gelegentlich auch die Stadt, seltener hingegen die heimischen Vereine oder Schulen. „Für die Karnevalisten in Dabringhausen bin ich im Einsatz“, erzählt er und zeigt auf die Vitrine mit bedruckten Stücken. Aber insgesamt seien die Vereine in Wermelskirchen immer zurückhaltend gewesen.

Erst recht, seit es den Online-Handel gibt. „Ich sage den Leuten immer: Bleibt vor Ort, mit mir könnt ihr reden.“ Auf der Messe in Köln sammelte er währenddessen immer neue Ideen – vor allem für den Textildruck. „Das ist heute unser größtes Steckenpferd“, sagt Grabowski und erzählt vom Sublimationsdruck, der viele kreative Türen öffnete. Mit der Anschaffung der Stickmaschine vor sechs Jahren setzte er dann noch einen drauf.

Nachdem die Corona-Pandemie fast 90 Prozent der Aufträge einfach schluckte, ist die Druckerei inzwischen zur Normalität zurückgekehrt. Die Maschinen laufen, die Kreativität sprudelt wieder. „Ich denke nicht ans Aufhören“, sagt der inzwischen 74-Jährige, „nicht solange mir diese Arbeit so viel Spaß macht.“