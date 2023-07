Ein gelungener Local-Heroes-Abend

Die Konzertreihe im Haus Eifgen wurde mit fünf lokalen Bands fortgesetzt.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen. Die Premiere vor einigen Wochen war ein großer Erfolg – beim ersten Local-Heroes-Festival im Haus Eifgen am 19. und 20. Mai waren es zwölf Bands, die einen Überblick über die sehr vielfältige hiesige Musikszene gaben. Das Konzept, die Bands im fliegenden Wechsel auf der Innen- und der Außenbühne auftreten zu lassen, ging prima auf, die Besucher hatten Spaß und auch die Bands waren sehr froh über die Gelegenheit, vor einem nicht gerade kleinen Publikum auftreten zu können.

Am Freitagabend, der etwas kühler und feuchter war als das Wochenende im Mai, folgte nun die Zugabe. Noch einmal fünf Bands teilten sich die beiden Bühnen. Und, so viel sei direkt zu Beginn verraten, auch der dritte Abend konnte als überaus gelungene Veranstaltung verbucht werden.

Die Idee zum Festival war Thomas Behle und Michael Dierks als Eifgen-Beitrag zum Stadtjubiläum gekommen. Und damit erfüllte man einmal mehr einen der vielen Zwecke, die ein soziokulturelles Zentrum hat, nämlich die Förderung lokaler Bands und Musiker. Den Auftakt markierte nun ein Trio der eher leisen und gesetzten Töne: 2G+ spielten beschauliche Melodien wie „Mañana“ von Latin-Legende Santana, „She‘s Too Good For Me“ von Warren Zevon oder „Wonderful Tonight“ von Eric Clapton. Das präsentierten die drei gesetzteren Herren an zwei Gitarren und sanfter Percussion sehr zur Freude des bereits zahlreichen Publikums.

Auf beschauliche Melodien folgt dröhnender Rock

Ein wenig anders ging es dann nahtlos im Garten weiter – das Quintett Just Illusions hatte sich nämlich einen richtig schön dröhnenden Stoner-Rock auf die Fahnen geschrieben, der mit ordentlich Feedback zwar eigentlich eher staubtrockene Sommertemperaturen verlangt hätte, aber durchaus auch im beinahe schon herbstlichen Außenbereich seinen Charme entwickelte.

Dass die Band knietief in den 1970ern verwurzelt ist, hörte man nicht nur an Songs mit latent psychedelischer Sogwirkung wie der Quasi-Bandhymne „Just Illusions“, sondern konnte das auch daran sehen, dass einer der beiden Gitarristen ein Spiralkabel nutzte, die man heutzutage kaum noch zu sehen bekommt – zumal in Zeiten drahtloser Bühnentechnik. Ebenso wenig hörte man übrigens, dass es der erste offizielle Auftritt der Band war.

Stilistisch dann doch noch mal in einer etwas zugänglicheren Richtung ging es dann beim Konzert von Soldiers Of Fortune auf der Innenbühne weiter. Die Coverband ist seit 2008 aktiv – und hat sich klassischen Rock und Hard Rock auf die Fahnen geschrieben. „Moby Dick“ von Led Zeppelin war etwa so ein Cover, das man auch nicht jeden Tag zu hören bekommt. Und das die Richtung direkt vorgab, in der sich das Quartett um Gitarrist Andreas Schwarz für ihre Dreiviertelstunde pudelwohl fühlte: kerniger Hardrock mit jeder Menge Wumms von allen Instrumenten und vielen ins Ohr gehenden Melodien. Etwa in „A Million Miles Away“ von Rory Gallagher, „Mary Jane’s Last Dance“ von Tom Petty oder „Radar Love“ von Golden Earring.

Ehe es dann am Hauptact des Abends, Nadine Weyer und ihrem Popsofa, war, den dritten Tag des Local-Heroes-Festivals zu beschließen, betrat ein weiteres Quintett die Außenbühne – etwas kryptisch DKW+2 betitelt. Dahinter verbargen sich Didi, Klaus und Wolfgang an Gitarre, Bass und Schlagzeug, die von Werner an der Blues Harp und Michael Dierks an den Keyboards unterstützt wurden. In der ersten Dämmerung boten die fünf Musiker eine launige Blues-Rock-Mischung, für die es eigentlich auch locker 15 Grad wärmer hätte sein müssen.

Aber wer so stoisch seinen Blues schrubbte, ließ sich auch von kühlen Temperaturen nicht aus der Ruhe bringen. Und wer eine in jeglicher Hinsicht coole Nummer wie „The Under Assistant West Coast Promotion Man“ der Rolling Stones im Programm hatte, konnte ohnehin nicht verlieren. Eine wunderbar unterhaltsame Dreiviertelstunde! Dann durfte endlich das Popsofa etwa doppelt so lange auf die Innenbühne. Und das Trio um die charismatische Sängerin Nadine Weyer mit ihrer kräftigen Stimme hatte einen prall gefüllten Sack an bekannten Melodien im Gepäck. Für die Musik sorgten Gitarrist Richard Güth und Keyboarder René Schlothauer, die auch gelegentlich Gesang beisteuerten.

Das Haus Eifgen war beim Popsofa-Auftritt dann auch knackvoll, das Publikum hatte Lust auf Pop-Klassiker wie „Broken Wings“ von Mr. Mister, „Valerie“ von der viel zu früh verstorbenen Amy Winehouse oder „Englishman In New York“ von Sting. Dieser Abend war eine gelungene Fortführung der beiden Tage im Mai – und wird hoffentlich im nächsten Jahr wiederholt.

Mini-Jazz-Festival

Für den vierten Abend der Konzerte anlässlich des Wermelskirchener Stadtjubiläums hat man sich im Haus Eifgen einer ganz anderen Stilrichtung angenommen. Am Sonntag, 30. Juli, wird es ein Mini-Jazz-Festival geben, Beginn ist um 16 Uhr. Es treten drei Bands auf, die alle auf der Innenbühne spielen werden: Accordion Affairs, das Maik Krahl Quartett und das Pia Schiering Orchester. Tickets kosten 18 Euro (15 Euro im Vorverkauf).