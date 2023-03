Ein Ehrenamt mit großer Verantwortung

Für die Erwachsenen- und Jugendgerichtsbarkeit werden in Wermelskirchen 20 Schöffen gesucht.

Von Stephan Singer

Wermelskirchen. Bundesweit werden im ersten Halbjahr 2023 ehrenamtliche Jugendschöffen sowie Schöffen zur Erwachsenengerichtsbarkeit für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gewählt.

Gesucht werden in der Stadt Wermelskirchen insgesamt drei Personen, die als Schöffen am Amtsgericht Bergisch Gladbach aktiv werden, sowie zehn Personen für das Landgericht Köln. Für den Zuständigkeitsbereich des Amtes für Jugend, Bildung und Sport der Stadt Wermelskirchen hat der Präsident des Landgerichts Köln drei Jugendhauptschöffen für die Jugendkammer des Landgerichts Köln und vier Jugendhauptschöffen für das Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Bergisch Gladbach festgelegt. Insgesamt sind in Wermelskirchen also 20 Schöffen gesucht – 13 für die Justiz der Erwachsenen, sieben für das Jugendgericht.

+ Katja Töbelmann ist Jugendreferentin bei der Stadt. © sng

Eine Wahlperiode als Jugendschöffe aktiv war Frank Kaluscha, der derzeit Stadtratsmitglied für die Grünen und Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses ist. „Mich hat die Aufgabe als Schöffe interessiert, weil ich sehen wollte, wie Gericht funktioniert – das bringt Lebenspraxis“, sagt der 55-Jährige. „Die Aufgabe ist sicherlich verantwortungsvoll, denn die Schöffen vertreten bei Gericht die Breite der Gesellschaft.“

Auch moralisch ist die Aufgabe herausfordernd

Auch moralisch sei die Aufgabe herausfordernd: „Weil man ja über Leute mit entscheidet.“ Aus seiner Erfahrung als Schöffe berichtet Frank Kaluscha: „Es geht um die Entscheidung zwischen schuldig oder nicht schuldig – ein Schuldspruch bedeutet immer eine Strafe im Rahmen des vorgeschriebenen Mindest- und Höchststrafmaßes.“

Ebenso erinnert Kaluscha, dass speziell beim Jugendgericht bei den Strafen meist die „unteren Ebenen“ genutzt werden. Immens wichtig für die Entscheidungsfindung sei die Sozialprognose des Angeklagten, die bei einem Verfahren von der Jugendgerichtshilfe beigesteuert werde.

Als Wermelskirchener Stadtjugendreferentin ist Katja Töbelmann auch als Jugendgerichtshelferin tätig und kümmert sich um das Bewerbungsverfahren für die Jugendschöffen. „Aufgabe des Jugendgerichts ist es, auf die angeklagten Jugendlichen pädagogisch einzuwirken. Das sollen natürlich auch die Schöffen beim Jugendgericht im Blick haben.“ Und weiter: „Das ist ein besonderes, sehr interessantes Ehrenamt, was aber niemand einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt, denn Richter und Schöffen entscheiden im Zweifel über Knast oder nicht Knast.“ Bei einem Verfahren am Jugendgericht komme im speziellen Maß der Blick darauf zum Tragen, ob auf den Angeklagten noch erzieherisch eingewirkt werden können oder ob alle Möglichkeiten dazu als ausgeschöpft angesehen werden, was dann letztlich eine Haftstrafe nach sich ziehe.

Bei jugendlichen Angeklagten aus Wermelskirchen ginge es häufig um Körperverletzung, beschreibt Katja Töbelmann: „Landet jemand damit vor dem Jugendschöffengericht, ist das mehrfach passiert.“ Ein verpflichtendes Anti-Gewalt-Training und Sozialstunden seien erste Sanktionsmaßnahmen. „Beim dritten Mal wegen Körperverletzung vor Gericht heißt es für den angeklagten Jugendlichen: Wochenendarrest“, skizziert Katja Töbelmann.

+ Frank Kaluscha ist Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. © sng

Frank Kaluscha blickt auf seine Zeit als Jugendschöffe zurück: „Das kann man gut machen. Aber mir hat auch eine Legislaturperiode gereicht. Klar ist: Bei solchen Verfahren in so einer bedeutenden Rolle muss man sich konzentrieren – ich habe immer mitgeschrieben, um nichts zu überhören oder zu übersehen.“ Je nach Art der Verfahren habe er als Schöffe Tage am Bergisch Gladbacher Amtsgericht erlebt, in denen mal ein Fall behandelt, mal sogar drei bis vier Fälle verhandelt wurden.

Er betrachte Jugendarbeit und -themen als persönlichen Interessenschwerpunkt, sagt Frank Kaluscha, der beruflich als Lehrer arbeitet. Deshalb sei er als Schöffe beim Jugendgericht auch richtig aufgehoben gewesen. Kaluscha blickt auf einen aktuellen Fall vor dem Landgericht in Köln: „Bei so einem Verfahren wegen Kindesmissbrauchs wollte ich nicht Schöffe sein.“

Der ehemalige Schöffe beschreibt: „Schlimm waren immer die Verfahren wegen Körperverletzung. Da herrscht eine Gemengelage aus ‚Wer hat angefangen‘, sehr oft Trunkenheit und fehlender Erinnerung an das Geschehen. Daraus die Wahrheit herauszukristallisieren ist spannend, aber nicht einfach.“

Schöffen müssen mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein

Schöffen sind bei der Urteilsfindung den Berufsrichtern gleichgestellt, beraten sich mit diesen und müssen ihren Urteilsvorschlag standhaft vertreten können. Ihnen steht in der Hauptverhandlung ein Fragerecht zu. „Das verantwortungsvolle, ehrenamtliche Amt der Schöffinnen und Schöffen verlangt Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und gesundheitliche Eignung“, beschreibt die Stadtverwaltung Wermelskirchen. Juristische Kenntnisse sind nicht erforderlich. Allerdings müssen Schöffen bereit sein, Zeit zu investieren, um sich über ihre Mitwirkungs- und Gestaltungsmöglichkeiten weiterzubilden. Für die Teilnahme an den Verfahren müssen die Arbeitgeber der Schöffen diese freistellen.

Als Schöffen gesucht werden Bewerber, die in Wermelskirchen wohnen und am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Außerdem müssen Bewerber die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Ausgeschlossen sind Personen, die zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurden oder Personen, gegen die wegen einer schweren Straftat ermittelt wird. Außerdem sind Bewerberinnen und Bewerber ausgeschlossen, die in der Justiz oder als Religionsdiener tätig sind. Schöffen sollten über soziale Kompetenzen verfügen, um das Handeln eines Menschen in seinem sozialen Umfeld beurteilen zu können. Lebenserfahrung und Menschenkenntnis sollten Bewerber mitbringen. Diese Eigenschaften können sich aus beruflicher Erfahrung oder auch aus gesellschaftlichem Engagement ergeben. Jugendschöffen sollten zudem erzieherisch befähigt und in der Jugend-Erziehung bzw. -Arbeit erfahren sein.

Der erste Schritt zum Schöffen

Jugendschöffen: Wer Interesse an der Aufgabe als Jugendschöffe hat, füllt das Formular zur Aufnahme in die Vorschlagsliste aus. Es findet sich auf der Internetseite der Stadt:

https://bit.ly/3ZvncZe

Das ausgefüllte Formular muss spätestens bis zum 15. April an die Jugendreferentin Katja Töbelmann der der Stadt gesendet werden: Stadt Wermelskirchen, Amt für Jugend, Bildung und Sport, Telegrafenstraße 29-33, 42929 Wermelskirchen. Die Stadt erstellt eine Vorschlagsliste mit doppelt so vielen Bewerbern, wie an Jugendschöffen benötigt werden. Die Liste wird nach öffentlicher Auslegung vom Jugendhilfeausschuss beschlossen. Aus dieser Vorschlagsliste wählt der Schöffenwahlausschuss des zuständigen Amts- bzw. Landgerichts aus.

Erwachsene: Ähnlich ist das Verfahren bei den Schöffen für die Erwachsenengerichtsbarkeit. Wer daran Interesse hat, Schöffe zu werden, meldet sich ebenfalls bis zum 15. April bei der Stadt Wermelskirchen. Das Formular gibt es hier:

https://bit.ly/3SFpl21

Formular: Weitere Formulare und Informationen finden Interessierte auf der Website der Stadt unter

www.wermelskirchen.de oder unter www.schoeffenwahl.de.