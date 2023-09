Ein buntes Lehrstück über abstrakte Kunst

Helga Budde-Engelke zeigt im Atelier am Markt ihre Ausstellung „Continuum“.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Es passiert immer wieder, dass Ausstellungsbesucher vor dem Bild „Continuum I“ ins Träumen geraten. Sie sehen in dem Bild auf Leinwand den Hamburger Hafen, sie meinen die Konturen der Oper zu erkennen, die Landungsbrücken und die Weite des Meeres in der Ferne. Dann stellt Künstlerin Helga Budde-Engelke freundlich klar: „Das ist nicht der Hamburger Hafen.“ Denn die Künstlerin aus dem Ruhrgebiet erzählt mit ihrer Reihe „Continuum“ eine ganze andere Geschichte. Und die können Besucher ab sofort im Atelier des Kunstvereins am Markt sehen.

Es eine Geschichte von großer Kunst und gekonnter Technik, von der Pandemie und neuen Perspektiven, von einer Künstlerin, die so viel Kraft in ihre Bilder legt, dass auch für den Betrachter etwas davon übrigbleibt. Die Reihe wächst und wächst – und wer sich auf die Reise macht und Bild für Bild unter die Lupe nimmt, der macht wertvolle Entdeckungen.

„Alle Bilder haben ihren Ursprung in diesem einen Foto“, erklärt Michael Dangel, Vorsitzender des Kunstvereins bei der Vernissage am Sonntagnachmittag. Und dann deutet er auf das Foto aus einem Operationssaal, das die Ausstellung eröffnet. „Zu Beginn der Pandemie rückten die Themen Krankheit und Gesundheit so dicht an jeden von uns, dass sie Teil meiner Kunst wurden“, erklärt Helga Budde-Engelke.

Wer sich ein bisschen Zeit nimmt, kann in der Ausstellung entdecken, wie sich das Foto mit OP-Kitteln und medizinischer Technik in eine Skizze verwandelt. Bleistiftzeichnungen schaffen Figuren und Formen.

Farben spiegeln die Gefühlswelt der Künstlerin wider

Das erste Ergebnis dieses Prozesses ist jenes Bild, das Betrachter zuweilen an den Hamburger Hafen erinnert – wer allerdings das Foto aus dem OP vor Augen hat, erkennt sofort den Bezug. Und dann entfernt sich die Künstlerin mit jedem weiteren Bild von dem Gesamtbild. „Es sind Ausschnitte entstanden“, erklärt Helga Budde-Engelke. Die ersten großformatigen Bilder tragen noch das unverkennbare Blau des Operationssaals. Aber je näher die Künstlerin dem Bild tritt, je kleiner die Ausschnitte werden, desto mehr verwandeln sich die Farben. „Die jüngsten Bilder sind gelb“, sagt die Künstlerin und deutet auf das großformatige Bild ganz hinten in der Galerie. Und irgendwie spiegele es auch ihre Gefühlswelt wider – genauso wie die dunkleren, blauen Töne der Pandemie. Ohnehin: In den Bildern der renommierten und vielfach ausgezeichneten freien Künstlerin aus dem Ruhrgebiet schwingen viele Gefühle mit. „Ich sehe mich selber als eine sehr lebendige und kraftvolle Künstlerin“, sagt Helga Budde-Engelke. Das wissen viele Kunstfreunde zu schätzen und investieren in die Werke der studierten Künstlerin.

Helga Budde-Engelke wünscht sich für die Betrachter, dass ihre Kraft über ihre Werke transportiert werde und dass sie so den Weg in die Galerie finde. Sie wünscht sich, dass die Besucher in die Tiefe der Werke eintauchen, dass sie sich Zeit nehmen für abstrakte Kunst – die am Ende dann doch gar nicht so abstrakt sei.

Viele Besucher der Vernissage nehmen sich die Zeit, auf den Bildern die Ausschnitte des Fotos wiederzuentdecken. Sie folgen Kreide und Acryl, lassen ihre Augen bedächtig über die Mischtechnik gleiten. Und gelegentlich verliert der Fotoausschnitt beim Betrachten dann doch an Bedeutung – stattdessen ziehen einen die Farben in ihren Bann.

Die Ausstellung ist bis zum 24. September zu sehen – sonntags von 15 bis 18 Uhr.