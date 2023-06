Ein buntes Fest pünktlich zum Stadtgeburtstag

Geschichtsverein, Gemeinde, Marketingverein und Juca laden zum Feiern am Markt ein.

Von Theresa Demski

Wermelskirchen. Als Kaiser Wilhelm I. am 2. Juli 1873 eine Vorlage auf den Schreibtisch bekam, unterschrieb er mit einem schnellen „Wilhelm“ und verlieh den Wermelskirchenern mit diesem Federstrich die Stadtrechte. Auf den Tag 150 Jahre später laden die Evangelische Kirchengemeinde, der Geschichtsverein der Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ und das Jugendcafe (Juca) zur Geburtstagsfeier auf Kirchhof und Markt ein.

Während das große Stadtjubiläum dann nach den Sommerferien im August an den historischen Tag auf Schloss Babelsberg erinnert, wollen Volker Ernst, Pfarrer Volker Lubinetzki, Pfarrerin Sarah Kannemann und André Frowein den eigentlichen Geburtstag nicht einfach verstreichen lassen. „Auch, wenn er mitten in den Ferien liegt“, sagt Volker Ernst. Und deswegen hat der Vorsitzende des Bergischen Geschichtsvereins (BGV) im Gespräch mit Pfarrer Lubinetzki die Idee zum großen Fest rund um Kirchhof und Markt entworfen – und kann dabei auf tatkräftige Unterstützung von André Frowein setzen. „Wir pflegen hier am Markt eine gute Nachbarschaft“, sagt der Chef von „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) und Juca-Leiter mit Blick auf die Stadtkirche – und die anderen Akteure am Markt.

Am 2. Juli ziehen nämlich nun viele an einem Strang, um den Geburtstag der Stadt pünktlich zum Stichtag zu feiern: Um 11 Uhr beginnt in der Stadtkirche der Festgottesdienst mit Pfarrer Volker Lubinetzki und Pfarrerin Sarah Kannemann. Da die Kirchengemeinde in diesen Ferien erneut auf das Konzept „Sommerkirche“ setzt und an jedem Sonntag nur in einer ihrer Kirchen Gottesdienst feiert, sind ohnehin auch die Menschen aus Tente, Hünger, Burg und Eipringhausen zum Mitfeiern eingeladen.

Es gibt eine 360-Grad-Bühne mitten auf dem Markt

Der Posaunenchor und die Orgel sind mit dabei. „Und der Geschichtsverein hat ein altes Lied aus dem Konfirmationsgottesdienst von Pfarrer Dellmann von 1905 aufgetan“, erzählt Lubinetzki, „davon werden wir ein, zwei Strophen singen.“ In einer Dialogpredigt machen sich die Pfarrer dann Gedanken um ihre Stadt: „Mit der Stadtwerdung hat sich Wermelskirchen von der Kirche emanzipiert“, erinnert Lubinetzki. Die Stadt, die rund um die Kirche gewachsen war, fand neue Zentren. „Was sind wir also heute als Kirche?“, fragt Sarah Kannemann – auch in die Gemeinde am Festtag.

Nach dem Gottesdienst klettern die Turmbläser auf den Turm der Kirche und schicken Melodien über die Dächer der Stadt. Anschließend beginnt auf dem Kirchhof ein buntes Programm – für Erwachsene und Kinder, samt Kletterwand. Das Team aus dem Haus der Begegnung backt Waffeln. Ab 13 Uhr stimmen auch die Akteure auf dem Marktplatz mit ein. Die Gastronomen öffnen ihre Türen, die Buchhandlung feiert mit. Der Kunstverein beteiligt sich mit einer Aktion.

Und das Jugendcafé sorgt gemeinsam mit dem Geschichtsverein für ein buntes Programm auf einer 360-Grad-Bühne mitten auf dem Markt. „Wir haben in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit unserem Juca-Beach gemacht“, erinnert Frowein.

Der Programmablauf am Markt: Der Fassanstich mit Dellmanns Bräu und Delmmans-Kruste findet um 13 Uhr am Markt statt. Die offizielle Eröffnung mit einem Blick in die Stadtgeschichte übernimmt Volker Ernst. Ab 14 Uhr gibt es Saxofonmusik. Um 16 Uhr schließen sich dann verschiedene Wortkünste an: Die Stadtführerinnen Petra Ammon und Constanze Thiel erzählen in alten Gewändern aus der Stadtgeschichte, die Mundartfreunde schwätzen platt und Angelique Frowein stimmt mit Jugendlichen in einen Poetry Slam ein. „Wir schlagen die Brücke zwischen damals und heute“, sagt Frowein. Mit den Melodien von Oh Rooster, der ehemaligen Abiband, die auch schon bei „Rock am Markt“ zu Gast war, klingt der Festtag dann an zwischen 17 und 19 Uhr aus.

„Gut, dass der Jahrestag auf einen Sonntag fällt“, sagt Volker Lubinetzki. Da biete sich die schöne Kooperation zwischen Kirchplatz und Markt, Gottesdienst und Open-Air-Bühne besonders an.