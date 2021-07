Eifgen soll im September fertig sein

Stadion

Die Ortspolitiker des Sportausschusses begutachteten jetzt den Fortschritt. Die Umkleiden sorgten für Diskussionen.

Von Anja Carolina Siebel

Es wird was. Das kann der Besucher wohl zusammenfassend sagen, wenn er den Ausbau des Eifgenstadions derzeit begutachtet. Es geht voran. „Das freut uns natürlich“, sagte der Vorsitzende des Ausschusses für Sport, Freizeit und Tourismus, Karl-Heinz Wilke, bei einer Besichtigung vor Ort. „Es ist schön zu sehen, wie sich auch in Wermelskirchen mal etwas entwickelt“, bemerkte Wilke mit einem Augenzwinkern. Er freue sich schon darauf, wenn auch sein Sohn einmal dort auf dem flammneuen Kunstrasen Fußball spielen könne. August, spätestens Anfang September nannte die Stadt als Abschlusstermin des Ausbaus.

Dass das Eifgenstadion spätestens am 21. September wieder bespielbar ist, darauf dürfte nicht nur der SV Wermelskirchen 09/35 hoffen, sondern viele Freunde des Fußballs. Denn für diesen Tag plant der SV 09/35 ein großes Event: Die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach ist für diesen Tag eingeladen. Und ob die traditionsreiche Fohlenelf aufläuft, hängt wie bereits berichtet maßgeblich vom Fertigstellungstermin ab.

Aber auch der obere Bereich des Stadions sieht bereits gut aus. Eine Fläche mit Grüner Asche liegt, die maßgeblich für den Speerwurf für das Sportabitur bestimmt ist. „Fußball sollte auf dem kleinen Rasenstück nicht unbedingt gespielt werden“, räumte Walter Thiel vom WTV ein. „Aber dass die jungen Fußballanfänger mal ein paar Bälle zu Trainingszwecken darauf wechseln, das sollte möglich sein.“

Möglich wäre auch, dass der obere Teil des ehemaligen Ascheplatzes als Bolzplatz genutzt würde. Tore stehen bereits. Oliver Platt (BüFo) und Frank Kaluscha (Grüne) regten das an: „Man müsste dann allerdings noch den Weg vom Hallenbad aus zugänglich machen.“ Derzeit ist der Durchgang mit Unkraut verwachsen.

Der Leichtathletik-Bereich sowie das Stadion mit Tartanbahn und Kunstrasen sollen verschlossen und umzäunt bleiben. Schlüssel sollen die nutzenden Vereine sowie die Schulen bekommen.

Mit der Aktion „Herzrasen“ wirbt der Verein SV 09 nach wie vor für sein Projekt Rasenkauf. Sportbegeisterte können auf der Internetseite des Vereins virtuell Rasenstücke erwerben und so zur Finanzierung beitragen und den Verein somit unterstützen. Wie berichtet, ist der Vereinsvorstand darauf angewiesen, dass für die Baumaßnahme im Eifgen Geld in die Kasse gespült wird. Zwar trägt die Stadt Wermelskirchen mit 900 000 Euro den größten Teil der Gesamtkosten, aber auch der Verein muss durch Geld- und Arbeitsleistungen im ersten Jahr 50 000 Euro aufbringen. In den nächsten 15 Jahren betrage der Eigenanteil jährlich 30 000 Euro. Zur Eigenleistung zählt dann auch, zumindest zum Teil, die Instandhaltung der Umkleidekabinen. Deren Zustand war Diskussionsthema unter den Ortspolitikern während der Besichtigung. Vor allem die fehlende Hygiene bemängelten einige. „Wenn ich Gastgeber wäre, ich hätte hier solche Räume nicht präsentiert“, bemerkte Oliver Platt (BüFo). Karl-Heinz Wilke räumte ein: „Ich habe selbst Kinder. Duschen lassen würde ich die hier nicht unbedingt.“ Dirk Hohlmann (Tura Pohlhausen) fand: „Es ist eben eine Umkleide für Fußballer. Die sehen schon mal so aus.“

SPENDENAKTION HERZRASEN Das Prinzip der Aktion ist einfach: Unterstützer klicken auf die Internetseite des Vereins und rufen dort den Link für die Kunstrasenpatenschaft auf. Zur Wahl stehen dann ein oder mehrere Teilstücke auf dem virtuellen Rasenplatz. Bei 30 Euro für eine kleine Parzelle steigen Bieter ein. Möglich sind Beträge bis weit über 500 Euro. www.sv0935 wermelskirchen.de

Der Beigeordnete Thomas Marner und Hochbauamtsleiter Hartwig Schüngel betonten, dass es sich allenfalls um Hygienemängel, nicht aber um bauliche Dinge handeln würde, um die sich die Stadt dann kümmern müsse. „Die Reinigung dieser Immobilie ist Sache des Vereins“, sagte Marner. „Würde man hier mal mit dem Hochdruckreiniger und anständigen Reinigungsmitteln zu Werke gehen, sähe es auch wieder vernünftig aus.“