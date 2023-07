Eifgen: Noch dieses Jahr gibt’s Neues

So oder so ähnlich könnte das Eifgen nach dessen Erschließung aussehen.

Der Technische Beigeordnete Christian Pohl hat sich kürzlich mit dem Investor getroffen.

Von Anja Carolina Siebel

Wermelskirchen. Christian Pohl ist begeistert von dem, was da im Eifgen entstehen soll. Das bestätigt der Technische Beigeordnete der Stadt auf Nachfrage. Erst kürzlich habe er sich mit Investor Rainer Kohl vom Unternehmen lo-project getroffen – und der habe ihm die aktuellste Version seines Entwurfs für das neue Eifgental vorgestellt. Wie berichtet, soll das Areal am Eingang zum Wanderweg im Zuge des Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzeptes (IKEHK) erschlossen werden.

Der Ratsbeschluss, in dem sich die Ortspolitiker mit knappe Mehrheit für Rainer Kohls Konzept entschieden hatten, war wie berichtet im Somer 2021 gefallen.

Mit Rücksicht auf den Denkmal- und Naturschutz im Eifgen sollen laut Kohls Konzept alle dort zu findenden Gebäudeteile hochwertig saniert werden. Entstehen sollen vor allem moderne Büroräume, so genannte Co-Working-Areale, die Arbeitnehmer auch kurzfristig anmieten können. Arbeiten mitten in der Natur quasi. Aber auch Schul- und Weiterbildungsareale.

„Mir gefällt, dass der Investor sehr zurückhaltend der Natur gegenüber agieren möchte“, sagt Christian Pohl. „Dadurch, dass vor allem Büroräume, Bildung und Forschung dort Schwerpunkte sind, wird die Nutzung auch auf den Tag begrenzt.“

Derzeit seien sowohl das Artenschutzgutachten als auch der so genannte „Landschaftspflegerische Begleitplan“ auf dem Weg. Prüfungen, die erstellt werden müssen, weil das Areal sich mitten in der Natur befindet. Pohl: „Es sieht derzeit aber nicht danach aus, als würden uns dadurch Hürden entstehen.“ Untersuchungen im Rahmen von Artenschutzprüfungen werden in der Regel über eine Vegetationsperiode hinweg vorgenommen.

Sowohl im Wasserwerk als auch im Maschinistenhaus entstehen laut Plan moderne Büros. Typische Baumerkmale sollen bei der Renovierung erhalten bleiben.

In der ehemaligen Badeanstalt soll offenbar ein kleiner Bürokomplex entstehen. Die Nutzung plant der Investor zweigeschossig, mit Nutzung der Dachlandschaft. Links am Eingang soll laut ersten Plänen ein kleines Café oder Bistro entstehen, das nicht nur für die Büronutzer, sondern auch für Wanderer und Wermelskirchener der Freizeitgestaltung dienen soll.

Angebot soll eine Ergänzung zum Haus Eifgen sein

Das hatte die Verwaltung von Anfang an betont: Wichtig sei aber auch dem Investor, dass die Neugestaltung des Eifgens der Ergänzung des Haus Eifgens dienen soll – und nicht der Konkurrenz.

Eine Bürgerbeteiligung hatte bereits stattgefunden, bei der es viele Fragen rund um die Erschließung des Eifgens gegeben hatte.

Denn wie mehrfach berichtet, hatte es im Sommer 2020 bereits rege Diskussionen um die Nutzung des Eifgen-Areals gegeben. Durchgesetzt hatte sich per Ratsbeschluss schließlich der Investor lo-projects. Zuvor hatten sich vor allem die Investoren von Bowl Church um den Zuschlag bemüht, die eine Begegnungsstätte für Jugendliche dort geplant hatten. Deren Konzept hatte zwar in der Bürgerschaft viel Anklang gefunden, erlangte aber schließlich nicht die Ratsmehrheit.

Bürgermeisterin Marion Lück hatte von Anfang ihrer Amtszeit an betont, dass die Entwicklung des Eifgentals für sie ein Herzensprojekt sei. „Wenn man als Kind da unten im Eifgen-Freibad Schwimmen gelernt hat und Schlittschuh gelaufen ist, dann hängt man schon daran“, hatte sie damals gesagt.

Und eigentlich sei sie deshalb auch zunächst dagegen gewesen, dass die Stadtverwaltung die alte Schmiede, das ehemalige Wasserwerk, das Maschinistenhaus und das ehemalige Freibad verkaufen sollte. „Allerdings wurde schnell klar, dass wir die Investition für die Renovierung und den Umbau der Gebäude und des Geländes als Stadtverwaltung allein finanziell nicht hätten stemmen könnten“, räumte die Bürgermeisterin damals ein. Rund vier Millionen Euro kostet die Renovierung laut Plan.

Christian Pohl kündigt derweil an, dass das Thema Eifgen noch dieses Jahr erneut auf die Tagesordnung zuständiger Gremien sowie des Stadtrates, kommen solle.

Konzept

Mit Rücksicht auf den Denkmal- und Naturschutz im Eifgen sollen alle Gebäudeteile hochwertig saniert werden. Entstehen sollen unter anderem Büroräume, so genannte Co-Working-Areale, die Arbeitnehmer auch kurzfristig anmieten können. Arbeiten in der Natur quasi.