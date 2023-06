Ehrenpreis für Daum und Eickhorn

Lob kam von Minister Cem Özdemir.

Wermelskirchen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat die Daum und Eickhorn Fleischwaren GmbH & Co. KG mit dem Bundesehrenpreis ausgezeichnet. Das ist die höchste Qualitätsauszeichnung der deutschen Ernährungswirtschaft, die das Unternehmen zum sechsten Mal und damit in Silber erhält. Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, überreichte gemeinsam mit Freya von Czettritz, Geschäftsführerin der DLG-Holding (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), Urkunde und Medaille in festlichem Rahmen in Berlin.

Bundesminister Cem Özdemir: „Die Wertschätzung für all diejenigen, die dafür sorgen, dass wir täglich Essen auf unseren Tellern haben, die kann nicht groß genug sein. Mit den Bundesehrenpreisen würdigen wir die Erfahrung, das Fachwissen und die Leistung der Menschen in der deutschen Lebensmittelbranche, die dafür sorgen, dass unsere Lebensmittel von außerordentlich hoher Qualität sind. Und zugleich zeigen die Bundesehrenpreise, welches Potenzial in den Betrieben steckt: Viele von den ausgezeichneten Betrieben erkennen die Herausforderungen unserer Zeit und verfolgen bereits vielfältige und innovative Ansätze im Sinne der Nachhaltigkeit. Um gerade auch diese Leistungen besser im Blick zu haben und zu stärken, werden wir die Kriterien der Bundesehrenpreise neu ausrichten, so dass in Zukunft nachhaltige Aspekte bei der Auswahl der Preisträger höher gewichtet werden.“

Der Bundesehrenpreis wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft einmal jährlich an Unternehmen der Ernährungswirtschaft verliehen. Grundlage der Vergabe sind die Testergebnisse, die die Preisträger bei den DLG-Qualitätsprüfungen mit ihren Produkten in vergleichbaren Betriebsgrößen erzielt haben. -sng-